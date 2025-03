Sorpresa a 'TardeAR' amb el que han revelat de la nova feina d'Isabel Pantoja

La incertesa sobre els nous projectes d'Isabel Pantoja ha acabat. Després de mesos d'especulacions, la cantant ha signat un contracte amb la productora Mediacrest per a la creació d'una sèrie documental i una de ficció sobre la seva vida. En un gir inesperat, TardeAR ha estat l'encarregat de desvelar informació clau sobre aquests projectes.

El moment clau d'aquest acord es va produir a Madrid, on Isabel Pantoja es va reunir amb Francisco Pou, CEO de Mediacrest, per signar el contracte. La reunió, que va quedar immortalitzada en imatges, mostra a l'artista especialment feliç amb aquest nou pas en la seva carrera.

El contracte inclou dos projectes: una sèrie documental i una altra de ficció que plasmaran la vida i carrera d'Isabel Pantoja. L'artista ha manifestat la seva emoció per aquesta oportunitat. "Estic entusiasmada amb aquest projecte, és una bella oportunitat per celebrar els meus 50 anys de trajectòria", ha declarat.

Ara, ha estat el programa TardeAR el que ha donat la primícia, revelant informació clau sobre l'acord d'Isabel Pantoja amb la productora Mediacrest. El periodista Saúl Ortiz, qui en el seu moment va negociar directament amb la cantant, ha estat l'encarregat de desvelar detalls inèdits sobre aquesta producció.

Sorpresa a TardeAR amb el que han desvelat del nou treball d'Isabel Pantoja

El programa presentat per Frank Blanco i Verónica Dulanto ha estat el primer a desvelar dades concretes sobre el nou treball d'Isabel Pantoja. Gràcies a Saúl Ortiz s'han conegut els entrellats de la decisió que ha pres la cantant i les condicions que ha imposat per donar el sí definitiu.

Segons Ortiz, Pantoja sempre va tenir clar que només realitzaria un documental sobre la seva vida si tenia el control total del contingut. "Des del principi, Isabel Pantoja ha volgut explicar la seva vida en primera persona. I quan dic tot, és tot", ha assegurat.

La sèrie documental buscarà reflectir la seva història sense censura. Això significa que podríem escoltar la seva versió sobre temes com la seva relació amb María del Monte, Encarna Sánchez o fins i tot el seu pas per la presó.

Segons ha revelat Saúl Ortiz, Isabel Pantoja ha deixat clar que respondrà a totes les preguntes sense restriccions. "No posarà pegues a cap pregunta, parlarà amb absoluta franquesa de la seva vida", ha afirmat el periodista.

Els detalls de l'elecció d'Isabel Pantoja

A més, el periodista ha revelat que l'artista va escoltar ofertes de diverses productores, algunes de renom, però finalment va optar per una de més petita. "Vol comoditat, familiaritat i, sobretot, projecció internacional", va explicar Ortiz. Això deixa entreveure que la cantant no només busca un producte de qualitat, sinó també mantenir un control absolut sobre la seva història.

Un altre dels aspectes més comentats ha estat la xifra per la qual ha pogut accedir a aquest projecte. En aquest aspecte, Saúl Ortiz ha aclarit que Isabel Pantoja tenia clar que no donaria el sí per menys de quatre milions d'euros.

D'altra banda, la sèrie de ficció encara no ha revelat massa detalls sobre el guió, però se sap que Isabel tindrà un paper determinant en la seva producció. De fet, una de les seves condicions principals va ser tenir el control sobre els capítols.

Isabel Pantoja està a punt de viure un dels moments més importants de la seva carrera en oferir una mirada íntima i sense filtres sobre tota la seva vida. Gràcies a TardeAR i a Saúl Ortiz, ara coneixem més detalls sobre el que promet ser una producció impactant. Estem preparats per descobrir la història completa d'una de les artistes més icòniques d'Espanya?