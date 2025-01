L'últim informe mèdic d'Isa Pantoja deixa sense paraules Asraf Beno: 'Tinc mala…'

Isa Pantoja està vivint un embaràs ple d'alts i baixos i preocupacions. En el seu segon trimestre, Isa Pantoja ha compartit recentment un contratemps que ha alarmat el seu entorn després de patir "un ensurt". Ara, Isa Pantoja ha deixat sense paraules a Asraf Beno després de compartir el seu últim informe mèdic: "Tinc mala cara".

Tot va començar amb una baixada de tensió que la va portar a mesurar el seu nivell de sucre, un paràmetre crucial durant l'embaràs. "Em vaig espantar en despertar-me perquè no sabia què m'havia passat, però em van donar Coca-Cola i ja vaig millorar", explicava Isa a través de les seves xarxes. Isa Pantoja descrivia la sensació com una cosa "terrible": "El pols s'accelera, et quedes sense forces, amb xiulets a les orelles, perds la vista i ja no recordes res".

Hores després, Adriana Dorronsoro, la seva companya en el programa Vamos a ver de Telecinco, actualitzava l'audiència sobre la salut d'Isa. La periodista assegurava que Isa Pantoja s'estava sotmetent a diverses proves mèdiques per identificar la causa d'aquestes baixades de tensió. "Sembla que tot està bé i segurament ha estat una simple baixada", comentava Dorronsoro.

Isa Pantoja emet l'última hora sobre el seu estat de salut

No obstant això, la preocupació no ha cessat. Aquest dimecres 22 de gener, Isa Pantoja revelava que s'havia sotmès a una important prova mèdica coneguda com a "corba llarga de glucosa", un procediment que dura hores. I encara que no ho ha confirmat, segur que Asraf Beno ha estat al seu costat en tot moment.

"Són tres horetes, així que sí, tinc mala cara, tinc son... però no tinc nàusees, que és el més important", escrivia Isa en les seves històries d'Instagram. Aquesta prova, temuda per moltes embarassades, es realitza per detectar diabetis gestacional, un problema que afecta entre el 5% i el 10% de les dones durant l'embaràs.

La diabetis gestacional sorgeix quan el pàncrees no pot produir prou insulina, cosa que provoca que la glucosa s'acumuli a la sang, generant hiperglucèmia. Encara que és una complicació comuna, els seus efectes poden ser greus, com el risc d'un part prematur o que el nadó neixi amb sobrepès.

Asraf Beno es queda sense paraules després de l'informe mèdic d'Isa Pantoja

Malgrat la preocupació, Isa Pantoja sembla mantenir una actitud positiva. La seva parella, Asraf Beno, no s'ha pronunciat directament sobre la situació, però es presumeix que està al costat d'Isa, donant-li suport en aquests moments delicats.

Mentre esperen els resultats de les proves, Isa continua compartint la seva experiència amb els seus seguidors, que li envien constants missatges d'ànim i suport.

L'ensurt de salut d'Isa Pantoja és un recordatori dels reptes que poden sorgir durant l'embaràs. No obstant això, la jove sembla estar seguint tots els passos necessaris per garantir el seu benestar i el del nadó que està per arribar. La comunitat de seguidors segueix pendent de la seva evolució i confiant que tot acabi de la millor manera possible.