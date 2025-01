Gir de 180º en la ruptura de Pep Guardiola i Cristina Serra: surten nous detalls

La ruptura de Pep Guardiola i Cristina Serra continua sent un tema d'interès per als mitjans. A més, recentment, nous detalls sobre la crisi entre la parella han sortit a la llum. Tot això segons el diari britànic The Sun, un dels mitjans més populars del Regne Unit.

Segons les últimes informacions publicades, l'entrenador del Manchester City i la seva dona van protagonitzar una trobada tensa el passat mes d'octubre. Les últimes publicacions asseguren que la discussió es va produir durant un sopar a Barcelona.

Surten a la llum més detalls sobre la separació de Pep Guardiola

El restaurant en qüestió és la Bodega Sepúlveda, situat a l'Eixample, on Guardiola i Serra van compartir una vetllada que no va passar desapercebuda. Un cambrer de l'establiment, testimoni directe del que va succeir, va relatar al diari britànic el que va veure aquella nit.

Segons el seu testimoni, la parella es va asseure en un racó, aparentment intentant mantenir-se allunyada de les mirades curioses. No obstant això, sembla que la seva discreció no va aconseguir evitar que altres clients del restaurant presenciessin un moment d'alta tensió.

Durant el sopar, la situació va escalar quan Guardiola, segons el testimoni, va alçar la veu enmig d'una discussió. Aquest episodi va ocórrer en una de les visites de Guardiola a Barcelona, coincidint amb els rumors de crisi que ja circulaven en l'entorn proper de la parella.

Laura Fa i Lorena Vázquez també van assenyalar que en aquelles dates les dificultats entre l'entrenador i la seva esposa eren un secret a veus. Les catalanes van confessar que l'entorn de la parella ja sabia que les coses entre ells no funcionaven.

Les converses haurien girat al voltant de la relació de parella i l'impacte que va tenir el contracte que Guardiola va signar amb el Manchester City. I és que encara que no hi hagi una confirmació oficial, tot fa pensar que aquest ha estat el motiu de la ruptura.

Pep Guardiola i Cristina Serra van discutir en un local de Barcelona

La separació d'un dels matrimonis més discrets de l'àmbit públic ha generat un gran interès. Ara, aquest episodi a la Bodega Sepúlveda és només una peça més del trencaclosques.

Mentrestant, Guardiola continua amb la seva vida professional, ara sota els focus no només pel seu èxit a les banquetes, sinó també pels aspectes més personals de la seva vida.