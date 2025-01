Confirmat el rumor sobre Isa Pantoja i Kiko Rivera: 'En aquests moments...'

L'ingrés hospitalari de la filla d'Anabel Pantoja ha produït una situació que ningú podria preveure. Des que van tenir coneixement del problema de salut que pateix la petita Alma, Kiko Rivera i Isa Pantoja no van dubtar a posar rumb a Canàries per trobar-se amb la seva cosina. "En aquests moments una ha d'estar on ha d'estar, tant se val el que diguin", deixava caure la filla d'Isabel Pantoja.

Al llarg d'aquests dies molt s'ha parlat sobre si la tonellera ha coincidit o no amb Isa i Kiko o sobre la trobada entre els germans. Ha estat per aquesta raó per la qual la filla d'Isabel Pantoja decidia defensar-se i aclarir que l'important per damunt de tot és donar suport a Anabel.

Isa, embarassada del seu primer fill en comú amb Asraf Beno, reconeixia a Vamos a ver que entén el que "la paraula mare significa". I afegia sobre la seva decisió de desplaçar-se a Las Palmas: "Necessitava estar al costat d'ella".

Isa Pantoja ha explicat com es pren el fet d'haver coincidit amb Kiko a Canàries

La jove, sense donar detalls dels motius pels quals Alma es troba ingressada, no tenia manies a reconèixer com se sentia. A més, aprofitava la seva intervenció televisiva per agrair públicament els missatges de suport que està rebent en els últims dies.

"En aquests moments ningú sobrava. Tothom anava a donar-li el seu afecte i suport", explicava Isa sobre el fet que familiars i amics volessin fins a Canàries per animar Anabel.

El cert és que durant el seu viatge a Las Palmas, Isa va coincidir allà amb la seva mare, el seu oncle Agustín i el seu germà Kiko. Ningú esperava que després d'anys de desavinences, el clan Pantoja fos a estar tan a prop per una circumstància com a la que ens referim.

Si bé no ha transcendit si hi va haver trobada o no entre Pantoja i els seus fills, el que queda clar és que la família al complet està enfocada a donar suport a Anabel.

Isa Pantoja recordava que Anabel compta amb molta gent a l'illa que l'està donant suport

Isa, a més, explicava que Anabel compta amb l'afecte de molta gent a l'illa. Persones que l'estimen molt i que li estan oferint tota la seva ajuda en aquests moments.

La germana de Kiko Rivera posava de manifest que el seu desig ara mateix és que "tot torni a la normalitat". Per acabar, Isa reconeixia que li sembla "un horror" que una nena "tan petita, tan bona i tan sana" estigui passant per una cosa així.

"Quan vols estar tant se val si et treuen o no perquè ho fas amb el cor", afirmava Isa, deixant de banda el rebombori mediàtic. Les paraules d'Isa donen a entendre que, més enllà del que uns i altres puguin comentar, ara mateix l'important és que la petita es recuperi.