Manuel Díaz confirma els rumors sobre la relació amb el seu pare, Manuel Benítez

Durant la seva última entrevista, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ no va tenir cap problema a confirmar tots els rumors relacionats amb el seu pare, Manuel Benítez. I és que, tot i que ha passat gran part de la seva vida distanciat d'ell, el torero va assegurar que actualment és un dels seus pilars fonamentals.

Després de diverses dècades lluitant davant la justícia, no va ser fins fa dos anys quan el marit de Virginia Troconis va aconseguir que el seu pare reconegués oficialment la seva paternitat. Des de llavors, aquestes dues figures del toreig van decidir tornar com si no hagués passat res per recuperar el temps perdut.

No obstant això, l'aparent bona relació que mantenen sembla que no ha estat suficient per fer callar els rumors. Per això, durant la seva última entrevista, Manuel Díaz no va tenir cap problema a deixar al descobert el veritable vincle que manté actualment amb Manuel Benítez.

Una informació que el destres va compartir el passat 18 de gener amb la revista ¡Hola!. “La meva relació amb el meu pare és perfecta, com la de qualsevol pare i el seu fill. Ens truquem gairebé tots els dies”, va assegurar el pare d'Alba Díaz.

Manuel Díaz revela en quin punt es troba realment la relació amb el seu pare, Manuel Benítez

D'altra banda, Manuel Díaz no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'expressar l'admiració que sent cap a Manuel Benítez. En especial, quan escolta la gent o el seu propi pare explicar històries sobre ell i la seva exitosa carrera dins de les arenes.

“Li demano que m'expliqui històries i batalles i em passo hores escoltant-lo. Em quedo embadalit, encara que moltes de les coses ja les sé”, va assegurar el destre a continuació.

Com era d'esperar, la citada capçalera no va voler deixar passar l'ocasió per preguntar-li a Manuel Díaz si el seu pare li havia expressat alguna vegada el seu penediment pel passat. Qüestió que el fill de Manuel Benítez no va dubtar a aclarir:

“No… Ell viu molt al dia i viu el moment. També estem en aquest punt i no valen els penediments”, va assegurar de manera taxativa, deixant clar que aquests problemes ja formen part del passat.

Un altre dels punts més destacats de la seva entrevista van ser les boniques paraules que Manuel Díaz va dedicar a Virginia Troconis. I és que al destre tan sols li van fer falta set paraules per descriure la seva dona: “És la peça principal de casa nostra”.

A més, el fill de Manuel Benítez no va voler deixar passar l'ocasió per destacar “la seva força interior” i “la seva capacitat de sobreposar-se a tot”. D'altra banda, també va parlar sobre els seus plans de tornar a passar per l'altar amb la dona de la seva vida:

“La meva dona fa temps que insisteix perquè diu que no va gaudir del nostre casament perquè estava pendent de tot. Diu que es mereix un casament. Ja li he dit que el farem per les noces de plata, que ens queden tres anyets”.