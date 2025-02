El príncep Guillem i Kate Middleton confirmen els rumors: El mateix que el seu pare

El príncep Guillem i Kate Middleton han interromput momentàniament les seves vacances al Carib per fer un important anunci relacionat amb la seva agenda oficial. La parella, que gaudeix d'unes vacances a l'illa de Mustique juntament amb els seus fills, ha confirmat el seu retorn anticipat al Regne Unit. El motiu de la pausa en els seus dies de descans és atendre un compromís de gran rellevància.

Un gest que recorda l'actuació del pare del príncep Guillem fa anys

L'hereu al tron i la seva esposa reprendran les seves activitats oficials abans de l'1 de març. La seva primera destinació serà Pontypridd, a Gal·les, on visitaran les zones afectades per les greus inundacions que van assotar la regió la tardor-hivern de l'any passat. En la seva visita, es reuniran amb les comunitats afectades i amb els responsables de la reconstrucció.

A més, durant l'estada, els prínceps de Gal·les recorreran alguns negocis locals com el Fountain Café i el Meadow Street Community Garden, on coneixeran de primera mà les conseqüències del desastre. També faran una parada a la tradicional pastisseria The Welsh Cake Shop, on col·laboraran en l'elaboració dels famosos dolços gal·lesos.

Una visita amb un precedent real

La decisió del príncep Guillem d'acudir a Pontypridd té un antecedent clar dins de la família reial. Fa cinc anys, el seu pare, l'aleshores príncep Carles, va fer un viatge a la mateixa localitat amb un propòsit idèntic. Avaluar els danys causats per la tempesta Dennis.

En aquell moment, Carles d'Anglaterra, acompanyat per Camil·la, es va reunir amb els afectats i va mostrar el compromís de la Corona amb els ciutadans en moments de dificultat. Ara, el seu fill segueix el mateix camí, reafirmant la continuïtat de la família reial en la seva tasca de suport a les comunitats afectades.

Aquesta mena de gestos reforcen la imatge de Guillem com a futur monarca i mostren el seu rol dins de la institució. Amb aquesta visita, l'hereu al tron consolida el seu paper com a representant de la monarquia en temps difícils.

Un descans interromput en el seu refugi caribeny

L'anunci del seu retorn arriba enmig de les seves vacances en una destinació que ha estat el seu refugi durant anys, fins i tot abans del seu casament el 2011. La privacitat i el luxe que ofereix aquest enclavament han convertit l'illa en el seu lloc favorit per desconnectar de la pressió mediàtica. Fins i tot altres membres de la família reial, com Carles III i el príncep Harry, han passat temporades en aquest exclusiu racó del Carib.

La situació al Regne Unit ha obligat Guillem i Kate a avançar el seu retorn. La salut del rei Carles III ara és delicada i no pot atendre compromisos. Amb la mirada posada en l'estabilitat de la monarquia, l'hereu continua demostrant que està preparat per assumir el seu rol dins de la institució.