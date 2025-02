L'última foto de Meghan Markle provoca un gran terratrèmol per la seva sogra Lady Di

Meghan Markle ha tornat a ser el centre d'atenció a les xarxes socials. La duquessa de Sussex va compartir imatges a Instagram on llueix una dessuadora morada de la Universitat de Northwestern. El que semblava una publicació casual es va convertir en motiu de debat. Molts van notar que la peça és gairebé idèntica a una que Lady Di va fer servir el 1996.

La comparació ha generat opinions dividides. Alguns creuen que Meghan intenta imitar Diana. Altres consideren que simplement va triar una peça amb valor sentimental.

Un look relaxat amb un toc familiar

En el vídeo compartit per Meghan, se la veu caminant pel jardí de casa seva a Montecito, Califòrnia. Durant uns segons, la dessuadora és clarament visible.

La peça forma part del catàleg de Northwestern Wildcats, l'equip esportiu de la seva antiga universitat. Actualment, es ven a Nordstrom per 63,91 euros.

La semblança amb la dessuadora que va fer servir Lady Di fa gairebé 30 anys és evident. Als anys 90, la princesa solia vestir dessuadores amb malles i sabatilles. El seu estil casual continua sent imitat avui en dia.

Inspiració o simple coincidència?

Les xarxes socials han reaccionat ràpidament. Els seguidors de Lady Di critiquen Meghan, assegurant que busca copiar la imatge de la seva sogra.

No és la primera vegada que es fan aquestes comparacions. Al llarg dels anys, Meghan ha portat vestits similars als de Diana de Gal·les. Alguns gestos i posicions també han estat motiu de discussió.

D'altra banda, els seus seguidors defensen que la seva elecció no té res a veure amb Lady Di. Meghan va estudiar a Northwestern University i es va graduar el 2003. Per a ells, simplement va voler recordar la seva etapa universitària.

No és la dessuadora original de Lady Di

Algunes persones han especulat que Meghan podria haver heretat la peça, com ha passat amb certes joies de Diana. Tanmateix, això no és cert.

La dessuadora de Meghan té un teixit diferent i petits canvis en el disseny. A més, la versió que porta la duquessa es troba a la venda actualment a Nordstrom.

Mentre algunes peces del llegat de Diana han passat a les seves nores, en aquest cas es tracta només d'una rèplica moderna.

El debat sobre Meghan continua obert

Cada aparició pública de Meghan Markle genera opinions contraposades. Els seus seguidors li donen suport, mentre que els seus crítics troben raons per qüestionar-la.

Per a alguns, l'elecció de la seva roba és una estratègia per mantenir-se al centre de l'atenció mediàtica. Per a altres, simplement comparteix moments de la seva vida sense pensar en comparacions.

El cert és que la polèmica sorgeix en un moment clau. Meghan es troba promocionant el seu nou programa amb Netflix, With Love, Meghan, que s'estrenarà el 4 de març. La discussió sobre si busca imitar Lady Di o si només vesteix el que li agrada continuarà. Mentrestant, la seva imatge continua sent tendència a les xarxes socials.