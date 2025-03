Aquesta és la inesperada notícia d'Anabel Pantoja que acaba de confirmar Antonio Rossi

Antonio Rossi ha destapat a Vamos a ver que Anabel Pantoja ha buidat el seu pis de Madrid, emportant-se totes les seves pertinences a la seva actual residència ubicada a Canàries. Un fet que, si bé ella volia portar de manera discreta, no ha pogut evitar que hagi transcendit finalment als mitjans. "Isabel no sap ni que està avui aquí", deixava caure el col·laborador, qui després confirmava que entre ella i la seva tia "tot segueix igual com estava abans".

La influencer no volia que aquesta informació es conegués, ja que molts dels seus afins no sabien res, entre ells la seva tia. Un fet que crida l'atenció d'Antonio Rossi, raó per la qual ha volgut posar-ho en coneixement de l'audiència.

Després de passar uns dies a Còrdova, ciutat en la qual va néixer la seva parella David Rodríguez, Anabel Pantoja va viatjar a la capital. Acompanyada de la seva mare i un íntim amic de la seva colla de Sevilla, l'andalusa va ser vista buidant la que va ser durant alguns anys la seva casa a Madrid.

Antonio Rossi desvela que el que Anabel Pantoja ha fet a la seva tia

Una empresa de mudances s'encarregava de recollir les seves pertinences de l'esmentada vivenda i omplien uns furgons aparcats als voltants. Malgrat la presència de reporters immortalitzant el moment, Anabel no va voler atendre la premsa. Amb el rostre seriós, la neboda d'Isabel Pantoja va preferir no fer comentaris sobre aquest moviment que suposa el tancament d'una etapa.

La vivenda, ubicada al centre de Madrid, és la que Anabel va compartir amb la seva exparella, Yulen Pereira, durant un temps. Situada al barri de Delicias, a prop de l'estació d'Atocha, la vivenda a la qual Pantoja es va mudar a la tardor de 2022 suposava una despesa de 1500 euros mensuals.

Un pis amb dues habitacions, terrassa, vestidor, i espais oberts que connecten saló, cuina i menjador. Pel que sembla, el trasllat d'objectes personals i mobles de la filla de Bernardo Pantoja va començar a primera hora del matí, i va comptar amb diversos professionals encarregats de la mudança.

Anabel Pantoja no ha trucat a la seva tia durant la seva estada a la capital

Les pertinences d'Anabel es repartiran entre Sevilla i la seva residència actual, a Arguineguín, Gran Canària. La casa en la qual viu amb la seva parella i la filla de tots dos, Alma.

Resulta curiós que Anabel, que ha passat per la capital, no s'hagi deixat veure amb la seva tia, cosa que Antonio Rossi destacava. Recordem que la cantant va deixar Andalusia fa diversos mesos per instal·lar-se definitivament a Madrid.

L'última vegada que tia i neboda es van veure va ser durant els dies que la petita Alma va passar ingressada en un hospital de Las Palmas. Tan bon punt va saber la notícia, la vídua de Paquirri no va trigar a aterrar a l'illa per acompanyar la seva neboda. Des de llavors no hi ha notícies que s'hagi produït alguna altra trobada, encara que aquest podria haver-se donat en la intimitat.