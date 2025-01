La delicada informació de Julio Iglesias que Isabel Preysler mai hauria esperat

Diego Arrabal ha alertat sobre l'última informació que s'ha conegut sobre Julio Iglesias. Una notícia que Isabel Preysler, la seva exdona i mare dels seus fills grans, mai hauria esperat. El que ha transcendit són unes fotografies de l'artista en les quals es pot apreciar el seu actual estat físic.

Les instantànies que els seguidors del canal de Diego Arrabal han vist mostren un Julio Iglesias que es recolza en una barana per caminar. Fotografies "duríssimes" segons explica el reporter insistint que els anys no perdonen a ningú.

El cantant mundialment conegut viu actualment a les Bahames amb la seva dona Miranda Rijnsburger. Als seus 81 anys, són moltes les especulacions sobre la seva salut que han circulat en els últims temps.

Les preocupants imatges de Julio Iglesias donen sentit a la seva absència sobre els escenaris

Des de fa molts anys el tema del problema de mobilitat de Julio Iglesias ha estat recurrent. En la seva joventut va patir un accident que el va obligar a deixar la seva carrera com a futbolista del Reial Madrid. Des de llavors el madrileny ha conviscut amb les seqüeles físiques que han complicat la seva rutina diària.

Aquestes imatges, en les quals s'aprecia com utilitza un carret de golf per desplaçar-se per la seva residència, indiquen que té dificultat per caminar amb normalitat d'un costat a l'altre.

Si bé fins ara s'ha desmentit que el cantant estigui malament, aquest testimoni gràfic apunta justament al contrari. "Julio Iglesias no està bé, desgraciadament. Els anys passen factura", deixava caure Diego Arrabal qui confessa ser admirador del veterà artista.

Cal destacar que les citades instantànies, prova definitiva que la salut de Julio ha empitjorat, han estat preses sense permís del cantant.

L'última vegada que Julio Iglesias va actuar davant el seu públic va ser a Chicago el 2019. Des de llavors poc s'ha deixat veure públicament l'artista espanyol més exitós de la història.

Aleshores li van proposar una gira per diversos països que ell va rebutjar. En aquell moment es va comentar que una de les pors del cantant era que el seu públic veiés els problemes de mobilitat que té així com els mals propis de l'edat.

Surten a la llum un testimoni gràfic que Isabel Preysler no esperava veure

Aquesta seria la raó per la qual Julio Iglesias no s'ha pujat de nou a un escenari. El cantant prefereix que el seu públic es quedi amb la imatge que manté en el record d'ell de fa uns anys.

Julio, preocupat pel seu estat físic, compta amb metges i fisioterapeutes que han dissenyat per a ell un programa amb el qual millorar la seva mobilitat.

Juntament amb Iglesias la seva inseparable Miranda Rijnsburger, amb qui fa més de 30 anys que estan junts. L'holandesa roman al seu costat mentre els cinc fills de la parella estan repartits entre els Estats Units, Espanya i Anglaterra.