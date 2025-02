Aplaudiment a Gloria Camila gràcies a l'últim que ha explicat sobre Rocío Carrasco

Durant la seva última intervenció pública, Gloria Camila s'ha guanyat l'aplaudiment per l'últim que ha dit sobre la seva germana, Rocío Carrasco. Malgrat les seves diferències, la creadora de continguts no ha tingut cap problema a l'hora de donar suport a l'últim homenatge que l'empresària ha rendit a la seva mare.

Fa tot just una setmana, l'hereva universal de ‘La Más Grande’ va fer les maletes per assistir a la Gala Drag Queen que es va celebrar a la localitat malaguenya de Torremolinos. No obstant això, el que ningú esperava era que la dona de Fidel Albiac es convertiria en el centre de totes les mirades.

Rocío Carrasco va voler dedicar un nou tribut a la seva mare, però en aquesta ocasió a través de la seva vestimenta. L'empresària va triar per a l'ocasió un vestit en blanc i negre amb el rostre de Rocío Jurado, disseny elaborat per José Barea.

Com era d'esperar, aquesta imatge no ha passat desapercebuda per als mitjans de comunicació. Tant és així que, fa tot just unes hores, no han volgut deixar passar l'ocasió per conèixer l'opinió de Gloria Camila.

“Doncs perfecte, és que és la seva filla. Té tot el dret a posar-se'l”, ha assegurat la jove davant les càmeres d'Europa Press durant un dels últimes desfilades de la Setmana de la Moda de Madrid.

Gloria Camila, molt aplaudida per l'últim que ha dit sobre Rocío Carrasco

Aquest diumenge, 23 de febrer, Gloria Camila ha acudit a la desfilada de Toni Fernández, emmarcat dins de la MBFW Madrid. Com era d'esperar, els reporters no han volgut deixar passar l'ocasió per preguntar-li per l'últim homenatge que Rocío Carrasco ha fet a la seva mare.

D'altra banda, el reporter de l'esmentada agència de notícies ha volgut saber si té pensat plasmar la seva història en un llibre. Qüestió que Gloria Camila no ha tingut cap problema a aclarir:

“Jo crec que la meva història s'hauria d'escriure, però no ara, evidentment encara em queda molt per viure, però crec que ja bastant he viscut.[…]Soc molt propensa a parlar de les meves coses i crec que puc ajudar algú”.