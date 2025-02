Confirmada la gran notícia sobre David Flores, fill de Rocío Carrasco: 'Està molt...'

Fa tan sols una setmana va sortir a la llum una sentència que donava la raó a Antonio David Flores en un procés iniciat per Rocío Carrasco el 2015. Aquesta va acusar l'exguàrdia civil d'haver simulat insolvència econòmica, ara el tribunal finalment ha dictat a favor de Flores en no trobar prou proves per poder condemnar-lo. Resulta cridanera la reacció de David Flores, fill d'Antonio David i Rocío, qui "està molt content perquè el seu pare no haurà d'anar a la presó", explicava Saúl Ortiz.

El periodista assegura que aquesta situació d'incertesa generava al jove cert neguit. Ara, després de conèixer la decisió de la Justícia, David pot per fi respirar tranquil sabent que el seu pare no haurà d'entrar a la presó.

El fill menor de Rocío Carrasco, distanciat de la seva mare des de fa anys, temia que el seu pare, el seu principal suport juntament amb la seva germana gran, hagués de romandre entre reixes.

David Flores no oculta la seva felicitat després de conèixer la sentència que absol el seu pare

Fa uns mesos es va publicar que David Flores s'havia plantejat retirar la demanda contra la seva mare per l'impagament de la pensió alimentària. El jove estava disposat a fer aquest pas a canvi que la seva mare, al seu torn, retirés les demandes presentades contra Antonio David.

No obstant això, Rocío Carrasco va descartar aquesta oferta. Va ser llavors quan va transcendir que la raó d'aquest intent d'"intercanvi" responia a la por de David Flores davant la possibilitat que el seu pare hagués d'acabar a la presó.

Ara, un cop coneguda la sentència absolutòria per al seu pare, el jove es mostra alleujat i tranquil. Avui dia la relació entre David i la seva mare és inexistent des que el jove va decidir quedar-se a viure amb el seu pare.

Per al germà de Rocío Flores, la figura de la seva progenitora va ser durant anys substituïda per Olga Moreno, qui va estar casada amb Antonio David. Malgrat la ruptura sentimental d'aquests, David i Olga continuen tenint un vincle molt estret. Encara que el noi viu ara amb el seu pare, segueix en contacte amb l'ex de l'exguàrdia civil.

Rocío Carrasco i Antonio David guarden silenci després de conèixer la sentència judicial

Quant a la resolució judicial que es feia pública la passada setmana, per ara cap dels afectats s'ha volgut pronunciar públicament. Rocío i Antonio David porten un temps allunyats dels focus i per ara no sembla que vagin a donar a conèixer quina és la seva postura davant el citat resultat.

Qui sí que va donar el seu punt de vista és l'advocat de la filla de Rocío Jurado en manifestar que recorreran contra altres sentències que no han estat favorables per a la seva clienta. Quant a la més recent, fonts properes a Rocío han revelat que "està molt contrariada per la sentència".

No li cap al cap el que ha passat i ha donat ordre al seu advocat que recorri i "arribi fins on faci falta". Pel que sembla, la dona de Fidel Albiac sosté que la raó està de la seva part i que la sentència és "totalment injusta".