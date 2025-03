Gir de 180° en descobrir-se què ha fet la princesa Leonor durant el seu viatge a Xile

La princesa Leonor va arribar fa uns dies a Xile en la seva següent parada a bord de l'Elcano. Totes les mirades estaven posades en l'hereva i en l'estat en què es trobaria després de les últimes informacions. No obstant això, Leonor sembla estar restablerta després de sortir a la llum el que ha fet durant la seva estada al país: gaudir d'una cervesa.

La princesa Leonor, després de la seva arribada a Xile, ha aprofitat el seu temps lliure per conèixer alguns dels racons més emblemàtics de Punta Arenas. Acompanyada per diversos companys de la seva travessia, va visitar el Cafè Pub Colonial, un lloc popular entre locals i turistes. Durant la seva visita, va gaudir d'una cervesa, quelcom inusual per a la jove hereva, qui va mostrar una faceta més relaxada i propera.

Última hora de la princesa Leonor a Xile

La princesa Leonor ha arribat a Xile dins del marc de la seva formació militar a l'Acadèmia de Guerra Naval. L'Elcano va arribar a port el passat dimarts 18 de març, i romandrà a la Patagònia xilena fins al 23.

La seva arribada va causar una gran expectació, ja que permetia conèixer l'estat de salut en què es troba després de les últimes informacions. L'hereva sembla trobar-se molt millor i se l'ha pogut veure gaudint de l'entorn i d'activitats d'oci. No obstant això, el que s'ha descobert sobre Leonor que fa un gir dràstic a tot és que ha estat enxampada gaudint d'una cervesa.

Durant el seu temps lliure, la princesa ha aprofitat per explorar la ciutat de Punta Arenas, un lloc conegut pel seu colorit i el seu ambient bohemi. Leonor va ser vista en un conegut pub de la zona amb roba hivernal d'acord amb les baixes temperatures en què es troba Xile.

El que crida l'atenció de l'escena és que la filla de Felip portava a la mà una gerra de cervesa disposada a gaudir-la amb els seus companys. És la primera vegada que es veu a la princesa Leonor amb una beguda d'aquestes característiques a la mà. No obstant això, és quelcom normal en joves de la seva edat i confirma que la princesa es comporta com a tal amb la resta dels seus companys.

La princesa Leonor gaudeix del seu temps lliure

Malgrat la seva atapeïda agenda, la princesa Leonor també ha gaudit de temps lliure per poder relaxar-se. Després de complir amb les seves obligacions oficials, l'hereva ha tingut ocasió de conèixer de prop la cultura i tradicions de Punta Arenas.

Així les coses, ha visitat el Museu de Belles Arts, on ha pogut apreciar l'art xilè, i ha degustat la gastronomia local. Aquests moments d'esbarjo li permeten connectar de manera més personal amb el seu entorn i companys, mentre se sent una més del grup.

Cal recordar que l'arribada de Leonor a Xile s'ha avançat. En un principi, s'esperava que arribessin ahir dijous, però el mal temps va fer que canviessin de plans i atraquessin dimarts. La Princesa d'Astúries ha aprofitat aquest contratemps per poder gaudir uns dies abans de l'entorn de la ciutat austral.

En la seva sortida a Punta Arenas, la princesa també es va mostrar com una jove amb interessos similars als de la resta. Demostrant que, malgrat la seva posició, porta una vida relativament normal. Gaudir d'una cervesa amb els seus companys en un pub local és una bona prova d'això.

No serà fins al diumenge 23 de març, quan l'Elcano amb Leonor a bord emprengui de nou la seva ruta cap a Valparaíso. Per tant, la princesa encara té al davant diversos dies que li permetran explorar més la ciutat i gaudir del temps d'oci.