Sorpresa amb el testament d'Isak Andic: això ha heretat Jonathan Andic de Mango

La família d'Isak Andic, el fundador de Mango, ja té clar com es distribuiran els béns de l'empresari després de la seva defunció al desembre. Malgrat que l'accident va ocórrer mentre passejava pel massís de Montserrat, l'herència d'Andic ha estat gestionada de manera ordenada, segons el que s'estipula en el seu testament. Els detalls de la repartició de la fortuna familiar van ser coneguts pels seus fills fa una mica més d'un mes, encara que s'ha mantingut un perfil baix respecte al tema.

La distribució de l'herència, que inclou la major part dels béns relacionats amb la companyia, ha sorprès per la seva claredat. L'empresa Mango, valorada en uns 4.000 milions d'euros, ha estat el centre de la divisió de l'herència. A més de l'empresa, Jonathan Andic es queda al capdavant d'altres actius de gran valor, incloses propietats i un veler de luxe.

L'herència empresarial i la seva distribució

Isak Andic va deixar molt clar com volia que es distribuïssin les accions de Mango entre els seus tres fills: Jonathan, Sarah i Judith. Cadascun d'ells va heretar el 31,66% de Mango, cosa que significa que el 95% de l'empresa queda en mans dels tres germans. El 5% restant va ser lliurat a Toni Ruiz, qui s'ha mantingut al capdavant de la companyia com a director general i ara president.

Aquest repartiment no només assegura la continuïtat del negoci, sinó que també reforça el paper de Jonathan Andic com a figura clau a l'empresa. Malgrat la gran fortuna que va deixar el seu pare, Jonathan és l'únic dels tres germans que continua vinculat directament a la gestió de l'empresa. A més del seu càrrec a la divisió de Mango Man, també és membre del comitè de direcció i del consell d'administració, cosa que li atorga gran influència en la marca.

Altres aspectes de l'herència i la vida personal d'Isak Andic

Encara que l'herència empresarial va ser l'aspecte més rellevant del testament, també hi va haver altres llegats personals que han cridat l'atenció. Fonts properes a la família han indicat que Isak Andic va deixar alguns béns a favor d'Estefanía Knuth, la seva última parella. No obstant això, els detalls sobre aquests llegats continuen sent un misteri.

El patrimoni fora de Mango també és significatiu, a través del holding Punta Na, Jonathan ha heretat immobles, actius financers i el veler Nirvana Formentera. Això forma part de la fortuna d'aproximadament 8.000 milions d'euros que Isak Andic va deixar després de la seva mort. Consolidant la família Andic com una de les més influents en el món empresarial espanyol.

Malgrat la magnitud de l'herència, Jonathan ha mantingut un perfil baix pel que fa a la vida pública. No va participar en els actes d'homenatge al seu pare ni en el lliurament de la Medalla d'Or de la Generalitat. Aquest comportament discret contrasta amb la presència d'altres membres de la família i el paper que juga Toni Ruiz en l'actualitat de Mango.