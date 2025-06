Jorge Javier Vázquez enfonsa Montoya deixant anar el més fort sobre 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez ha aprofitat que Supervivientes ja es troba a la seva recta final per sincerar-se sobre Montoya. El presentador, que fa uns mesos va reconèixer que volia tenir un xicot com l'andalús, ha valorat ara de nou el concursant. Tot i que va explicar que li continua fent molta gràcia, també va admetre que entén "aquells que estan una mica saturats d'ell".

Tot i així, el de Badalona es queda amb el que el supervivent ha ofert. Vázquez, lluny de quedar-se aquí, va més enllà i anima l'audiència a acompanyar Montoya “en el procés d'assimilació de tot el que ha viscut” aquest any.

Vázquez va negar que Montoya quan va arribar a Supervivientes "es cremés com a personatge, ja que havia arribat a la televisió per quedar-s'hi". Una afirmació que, a la vista de les seves paraules, sembla que encara manté. Per al comunicador, l'andalús és "un passaport a la felicitat, un esglaó cap a l'arc de Sant Martí, un cotilló perpetu".

Jorge Javier Vázquez es mostra comprensiu amb qui està cansat de Montoya

Televisivament parlant, a Jorge Javier Montoya el va guanyar des del primer moment. "Té aquell no sé què que atrapa", va afirmar després que es donés a conèixer a La Isla de las Tentaciones. Ara, diversos mesos després, el presentador comprèn qui ja està cansat del personatge.

No és el seu cas, ja que Jorge Javier continua mostrant la seva predilecció per l'ex d'Anita Williams. Malgrat tot l'anterior, i contra el que molts podrien pensar, qui va ser presentador de Sálvame deixava clar no tenir un favorit de cara a la final de Supervivientes.

Segons ell, encara queda "molt partit". El català sosté que avui dia noms com Damián Quintero i Pelayo Díaz podrien alçar-se amb el premi.

Per a ells també ha tingut paraules de suport. En el cas de Damián Vázquez reconeix que l'ha sorprès "per bé". Segons ell, en comptes d'amagar-se, el karateka ha decidit arriscar i participar en la dinàmica del reality: "L'hi agraeixo".

Jorge Javier Vázquez ja va explicar el que sent per Montoya a l'inici de Supervivientes

Pel que fa al dissenyador asturià, a qui Jorge Javier ha qualificat d'"intel·ligent", destacava que s'ha entregat a les proves. A més, posava en valor el fet que hagi estat capaç de superar els inconvenients de la convivència des de l'inici de Supervivientes.

Sigui qui sigui el guanyador, el també presentador de Hay una cosa que te quiero decir és un fervent defensor de la petita pantalla. En contra de qui considera que està morta, el català es mostra taxatiu: "Està més viva que mai. Beneïda televisió que ens ha posat Montoya a les nostres vides", sentenciava.

Caldrà esperar unes setmanes més per veure si Montoya s'alça amb el premi. Poc després es veurà també si hi ha lloc per a ell a televisió o si, per contra, es desvaneix el personatge.