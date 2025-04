Increïble el que ha passat amb Montoya i Damián a 'Supervivientes': 'Em vas dir...'

Un mes després de la seva estrena Supervivientes està deixant a la vista les emocions dels participants del reality. També les topades com el produït entre Montoya i Damià fa uns dies. "Em vas dir que l'única prova que havia guanyat era la de córrer per la platja", va expressar l'andalús sense ocultar la seva ràbia al seu company de reality.

Un fet succeït el passat diumenge que va provocar que la tensió esclatés. Pelayo i Damià van prendre la determinació de no repartir amb els seus companys la pizza que havien rebut després de vèncer en el joc de recompensa.

Aleshores el dissenyador asturià va retreure a Montoya que no hagués estat capaç d'agafar cap peix. Una frase que dies després va tornar a recordar l'ex d'Anita Williams.

Montoya i Damià tornen a deixar a la vista les seves diferències a Supervivientes

Pelayo, per la seva banda, va voler matisar les seves paraules: "Quan anem a pescar, entenc que tots anem a una i que la recaptació és per a tots. Només vaig dir que quan pesco no hi ha dubte que és per a tots, no hi havia males intencions", va assegurar.

Però aleshores Montoya va recordar el que Damià li havia dit en referència a la seva famosa cursa en La isla de las tentaciones. "Deia que si volia menjar, que guanyés les proves", afegia contra el campió olímpic.

Indignat amb el gest que havien tingut els guanyadors de la prova, el sevillà va sentenciar. "Quan anem a pescar, entenc que tots anem a una i que la recaptació és per a tots", va deixar clar a la resta.

Carmen Alcayde no va trigar a mostrar que estava d'acord amb les paraules que havia escoltat de boca del seu company. Tot i així va aclarir una de les frases que havia dit: "No vaig voler dir que eres mala persona, vull retirar-ho perquè no ho penso", concloïa sense que arribessin finalment a un enteniment.

El cert és que la decisió de Damià i Pelayo de no compartir la recompensa va provocar un gran enrenou. Montoya va ser el primer a saltar: "M'està parlant totes les nits dels valors i ara ha quedat retratat", deixava caure.

El concursant andalús es va sentir ofès quan li van recordar la seva cursa a La isla de las tentaciones

Just després va ser Carmen Alcayde qui va expressar el que pensava sobre el que havia passat. La valenciana, malgrat conèixer que les instruccions eren clares i podien o no compartir, va esclatar sense poder contenir la ràbia. "Per a mi ha estat vergonyós, m'ha semblat d'un egoisme tan bèstia".

Cal recordar que Montoya es va convertir en el centre del focus mediàtic després del seu pas per La isla de las tentaciones. No obstant això, durant la seva participació a Supervivientes no està rebent els mateixos elogis.

Tant és així que Mediaset ha volgut conèixer quina és l'opinió de rostres més populars de la casa sobre el concurs que està fent el d'Utrera fins al moment. "El veig que no sap cap a on tirar, com un pollastre sense cap", va dir sobre ell Alexia Rivas. Una opinió que contrasta amb la de Jorge Javier Vázquez qui ha destacat de l'andalús que ''li va guanyar des del primer moment''.