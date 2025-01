Joaquín Sánchez i Susana Saborido comuniquen quelcom sorprenent: 'Em batega el cor'

Joaquín Sánchez i Susana Saborido acudien dilluns passat a El Hormiguero juntament amb les seves filles. Salma i Daniela, que ja es van donar a conèixer durant l'emissió del programa Joaquín, el novato, repetien experiència televisiva per presentar el nou projecte de la família. Les joves, de 14 i 18 anys, reconeixien estar molt nervioses: “Em batega el cor a mil per hora”, deia una d'elles just abans d'entrar.

Les filles de Joaquín Sánchez no van voler perdre's l'oportunitat de compartir amb els seus pares l'emocionant road trip que han protagonitzat. El matrimoni i les seves dues filles han recorregut algunes rutes mítiques de la costa oest dels Estats Units.

El Capitán en América és una docusèrie que mostra les experiències viscudes per l'exjugador de futbol andalús, la seva dona, Susana Saborido, i les filles. En la presentació d'aquesta producció Joaquín Sánchez va ser testimoni de com les dones de la seva vida donaven a conèixer detalls de la seva vida fins aquell moment desconeguts.

Salma i Daniela, filles de Joaquín Sánchez, estaven molt nervioses abans d'intervenir a El Hormiguero

Salma, la menor de les filles del matrimoni, reconeixia quin era el defecte més gran del seu pare: "És molt intens amb tot", començava dient. "Comença amb una cosa i no para, no para i no para. Fins que no ho aconsegueix, no para", reconeixia sobre l'exjugador del Betis.

Daniela, davant la pregunta de què era el més lleig que el seu pare havia comprat, no va ocultar que en el seu dia va adquirir "una camisa com de lleopard blau, de coloraines".

Moments després era Salma qui recordava que a l'armari de Joaquín Sánchez hi ha una altra peça realment cridanera. "Un xandall que té d'ossets de colors que te'l volies posar per a una festa i és horrorós". Va ser llavors quan l'exesportista es va defensar al·legant que la seva intenció era posar-se'l "per córrer".

Va ser aquest dimecres 15 de gener quan Antena 3 va emetre el primer capítol de El Capitán en América. Joaquín i Susana, els seus protagonistes, porten junts més de dues dècades. Quatre anys després de conèixer-se van contreure matrimoni al Puerto de Santamaría.

Al llarg de la carrera esportiva del seu marit Susana Saborido ha donat suport al sevillà però sempre mantenint-se en un segon pla. No obstant això, en els últims anys, ha guanyat més protagonisme participant amb Joaquín Sánchez en els projectes televisius que aquest ha dut a terme.

L'exfutbolista sevillà se sent molt orgullós de les seves dues filles

Daniela, la filla gran del matrimoni, acaba de començar els seus estudis universitaris. Malgrat la seva joventut, la gran del clan Sánchez Saborido ha demostrat un gran domini de l'anglès, cosa que ha facilitat que els seus pares es desenvolupessin amb comoditat als Estats Units.

La menor de la família, Salma, és l'alegria de la casa. Inquieta i divertida és una apassionada dels animals i el seu desig és convertir-se en veterinària.

La veritat és que Joaquín Sánchez sempre ha compartit com d'orgullós se sent de les seves filles a qui no ha tingut cap problema en mostrar a les xarxes socials. Ara és el públic d'Antena 3 qui té l'oportunitat de conèixer-les una mica millor durant la seva aventura pels Estats Units.