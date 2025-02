L'ex del príncep Nicolau, cosí de Felip VI, revela la veritat: 'No puc...'

El príncep Nicolau, cosí de Felip VI, acaba de ser testimoni de com, unes setmanes després de casar-se amb Chysi Vardinogianni, la seva exdona ha parlat. Tatiana Blatnik es va separar del príncep hel·lè el 2024, i només uns mesos després ha vist com aquest tornava a passar per l'altar. Tota Grècia està revolucionada i ara l'encara princesa ha explicat tota la veritat: no pensa abandonar el país.

"No puc començar aquesta publicació sense donar les gràcies a aquesta increïble comunitat", ha començat dient. L'ex de Nicolau afirma haver-se sentit com a casa durant aquests anys a Atenes i no vol mudar-se. Tampoc pensa renunciar al títol de princesa que encara ostenta malgrat la ruptura.

L'exparella de Nicolau, cosí de Felip VI, trenca el seu silenci

El passat 7 de febrer, el príncep Nicolau va celebrar el seu casament amb Chysi Vardinogianni, només uns mesos després de divorciar-se de la seva primera dona. El cosí de Felip VI ha volgut esborrar el seu passat, però aquest es nega a allunyar-se d'ell.

Recentment, l'ex del príncep hel·lè ha trencat el seu silenci per desvelar la veritat: pensa quedar-se a Grècia. "No puc començar aquesta publicació sense donar les gràcies a aquesta increïble comunitat", ha publicat a manera d'agraïment a les seves xarxes. Tatiana Blatnik s'ha sincerat amb els seus seguidors sobre les que han estat unes setmanes molt complicades per a ella.

Malgrat això, ha sentit l'afecte i el suport de tots als quals ha agraït enormement les mostres d'afecte. És, precisament, aquest amor el que l'ha convençuda per no deixar el país malgrat el seu divorci amb el príncep Nicolau.

"Quan la gent em pregunta si seguiré vivint a Grècia, la meva resposta mai ha estat més un SÍ", ha confessat. "Gràcies a vosaltres, gràcies per obrir-me les vostres portes, els vostres cors i les vostres llars", ha afegit. Amb aquestes paraules, Tatiana aclareix que no té plans d'abandonar Grècia, la seva llar des del 2013, malgrat els rumors.

Encara que recentment va compartir fotos que semblaven suggerir una mudança, l'exdona del príncep Nicolau explica que només va canviar de residència dins d'Atenes. La vida de Tatiana segueix endavant amb noves oportunitats, i ella es mostra optimista respecte als projectes que la mantenen ocupada i entusiasmada.

Tatiana no pensa renunciar al seu títol malgrat el seu divorci amb el cosí de Felip VI

El recent casament de Chrysi Vardinogianni amb el cosí de Felip VI ha marcat un nou capítol en la vida de la seva exdona. Tatiana admet que han estat dies molt complicats, però es manté optimista amb aquesta nova etapa que ha començat.

Una de les coses que més ha cridat l'atenció és que, per ara, no pensa renunciar al títol de princesa que encara ostenta. De fet, la casa reial grega va confirmar que Blatnik seguirà portant aquest títol malgrat no formar part de la reialesa.

A més de la seva estabilitat a Grècia, Tatiana ha parlat sobre els desafiaments que ha afrontat i com ha crescut personalment. Ara el seu interès està enfocat a continuar redescobrint noves facetes en la seva vida.

Ha revelat que està treballant en diversos projectes personals que l'apassionen. Un dels seus principals enfocaments és la seva carrera en l'àmbit de la salut mental, on ha creat un moviment anomenat 'Breath'. Aquest projecte busca ajudar les persones a trobar el seu equilibri emocional i mental, una cosa que ella mateixa ha necessitat després de la seva separació.

L'encara princesa també ha esmentat el seu interès a organitzar recessos de salut a Grècia. Aquests recessos estan dissenyats per promoure el benestar i la connexió amb un mateix. En definitiva, el seu objectiu està a seguir endavant amb la seva vida i no abandonar el que ja és la seva nova llar.