Comunicat urgent d'Iker Jiménez, presentador de 'Cuarto Milenio': 'Hem perdut'

Iker Jiménez no sol compartir detalls de la seva vida privada a les xarxes socials, prefereix la discreció. No obstant això, en les últimes hores, ha sorprès els seus seguidors amb una publicació inesperada. Iker Jiménez ha escrit un missatge breu, directe i contundent després de confessar que: "Hem perdut".

"Hem perdut en l'últim minut", confessava el presentador de Cuarto Milenio. No parlava del seu programa ni de cap fenomen paranormal. Es referia a un partit de futbol jugat amb amics i no només això, també ha reconegut el seu propi rendiment en el partit.

"He jugat fatal i he fallat tres gols", ha admès, sense embuts, unes paraules que han desfermat la reacció immediata dels seus seguidors. Molts s'han pres amb humor la seva confessió, encara que altres li han enviat missatges d'ànim. Però això no ha estat tot.

Comunicat urgent d'Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio

Juntament amb el seu comunicat, Iker Jiménez ha compartit una imatge impactant. A la fotografia, es pot veure la seva cama amb una ferida oberta, on s'aprecia la sang. No ha explicat com va ocórrer exactament, només ha afegit: "M'han deixat aquest regal".

Malgrat el cop i el mal resultat en el partit, el presentador ha deixat clara una cosa. El seu amor pel futbol segueix intacte: "No obstant això. M'agrada el futbol", ha conclòs amb fermesa, una frase que demostra que aquest incident no canviarà la seva passió per l'esport.

Les xarxes no han trigat a reaccionar, la seva espontaneïtat ha generat una onada de missatges. Alguns de suport i altres de riure i complicitat. La seva manera d'explicar el que ha passat ha conquerit els seus seguidors.

Iker Jiménez rep el suport dels seus seguidors

No és comú veure Iker Jiménez compartint aquests moments personals. Per això, aquest comunicat ha cridat tant l'atenció. Ha mostrat una faceta diferent del presentador: Més propera, més humana i sobretot, més futbolera.

Alguns seguidors han bromejat amb el seu rendiment al camp, encara que la majoria li han enviat missatges d'ànim per la seva derrota. I molts li han desitjat una recuperació ràpida pel problema de la seva cama.

El presentador ha respost a alguns missatges. Amb el seu característic to irònic, ha assegurat que tornarà a jugar. Encara que admet que necessita entrenar més.

Aquest incident no canviarà la seva passió pel futbol. Ni la seva manera de compartir amb els seus seguidors. Iker Jiménez ha demostrat, una vegada més, que és un comunicador nat, fins i tot quan es tracta d'un simple partit entre amics.