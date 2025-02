Javier de Hoyos no es talla i revela què ha passat amb Rosa Benito en un Corte Inglés

Javier de Hoyos ha revelat una informació sorprenent sobre Rosa Benito que no se sabia fins ara. El col·laborador de Ni que fuéramos va explicar que l'ex d'Amador Mohedano va anar a uns grans magatzems i va comprar tots els discos que estaven a la venda de la seva filla. Benito no va tenir cap problema en prendre aquesta dràstica decisió, un gest que, segons de Hoyos, descriu la relació que manté amb Chayo Mohedano.

Pel que sembla, la carrera musical de la neboda de Rocío Jurado no funcionava tan bé com s'esperava. Prova d'això era que els seus discos seguien a la prestatgeria, sense trobar ningú que s'interessés per ells. La mare de l'artista, conscient de la situació, va voler un dia fer una cosa amb la qual va demostrar el que per a ella significa la filla.

Tot i que María Patiño i Marta Riesco coincidien a qualificar el gest de "tendre", aquest bonic detall no va comptar amb l'aplaudiment de Kiko Matamoros. El col·laborador va deixar clar que el que havia d'haver fet Rosa Benito és dir-li a Chayo que no seguís pel camí de la música.

El que Rosa Benito va ser capaç de fer per la seva filla Chayo Mohedano

La neboda de Rocío Jurado va començar en el món de la cançó fa ja molts anys. Va ser el 1999, quan Chayo tenia vint anys, quan va publicar el seu primer àlbum, Agua de sal. Més de dues dècades després, la filla d'Amador Mohedano recorda en cada entrevista que concedeix el “mal” que va rebre des d'alguns mitjans de comunicació.

La cantant ha denunciat en moltes ocasions que es va sentir “apallissada” en alguns platós de televisió quan va començar a la música. Segons ella, aquests espais la van prendre amb ella només per registrar un increment en les seves dades d'audiència. En concret, Chayo va veure com des de Sálvame la qüestionaven per la seva carrera professional i per determinats aspectes de la seva vida privada.

Conscient que té “molts enemics a la premsa”, la filla de Rosa Benito es va referir en una entrevista a aquells atacs rebuts durant anys. "Ara s'han de posar molts puntets a la boca perquè la vida m'ha donat la raó", va explicar amb el cap ben alt.

Chayo Mohedano va denunciar els atacs rebuts cap a la seva persona des de Sálvame

Malgrat no haver venut tots els discos que hauria desitjat, la madrilenya no s'ha donat per vençuda. El 2023 va treure un tema titulat De qué vas en el qual llançava un clar missatge al desaparegut programa de Telecinco.

Una lletra en la qual denunciava els atacs rebuts i davant els quals es plantava definitivament. "No consenteixo que algú del teu rang em critiqui tant. No saps el que vaig patir fins a arribar aquí", es podia escoltar en la citada cançó.

Ara, el gest que ha transcendit va tenir Rosa Benito amb la seva filla, demostra que Chayo sempre va comptar amb el suport dels seus. Una anècdota que, malgrat el comentari de Kiko Matamoros, ha tocat la fibra de qui va ser presentadora de Sálvame i de Marta Riesco.