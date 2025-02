Amador Mohedano fa un gir de 180º a la seva història amb Rosa Benito: 'Em sembla…'

Dijous passat es va anunciar una notícia que ha generat gran expectació. Rosa Benito tornarà a la televisió per concedir una entrevista al programa ¡De Viernes!. Un retorn que ha causat enrenou i sobre el qual el seu exmarit, Amador Mohedano, no ha trigat a pronunciar-se: "Em sembla bé".

Al programa TardeAR, el mateix dijous, Amador va ser consultat sobre què li semblava la tornada de Rosa als platós. La seva reacció ha estat una sorpresa per a molts.

"Doncs ho veuré. Bé, saps el que em pot sorprendre una mica? Que els meus fills, que són els que més parlen amb ella, no m'hagin dit res", va confessar Amador Mohedano.

Amador Mohedano fa un gir de 180° a la seva història amb Rosa Benito

Aquestes paraules evidencien que el germà de Rocío Jurado no estava al corrent de la participació de Rosa al programa. Malgrat això, lluny de mostrar ressentiment o incomoditat, Amador ha fet un gir inesperat a la seva postura.

Quan li van preguntar què opinava sobre l'entrevista, la seva resposta va ser taxativa. "Em sembla molt bé, ella és lliure i pot fer el que vulgui i el que li surti del cor. Així la veig", va expressar amb total naturalitat.

Unes paraules que han sorprès a molts. Durant anys, la relació entre Amador i Rosa ha estat marcada per rumors i tensions. No obstant això, amb aquesta declaració, Mohedano ha deixat clar que encara guarda afecte i respecte per la seva exdona.

Els mitjans han especulat en nombroses ocasions sobre l'existència d'un mal ambient entre ambdós. Però aquestes declaracions han desmuntat moltes teories. Amador no només respecta la decisió de Rosa, sinó que també demostra que segueix pendent d'ella.

Amador Mohedano ha demostrat que encara té bona relació amb Rosa Benito

Aquest gir de 180° en el seu discurs ha generat múltiples reaccions. Podria ser l'inici d'una relació més cordial? El cert és que, amb les seves paraules, Amador Mohedano ha deixat la porta oberta a la possibilitat d'una nova etapa.

El retorn de Rosa Benito a la televisió ha donat molt de què parlar després de la seva entrevista més sonada. I amb les declaracions d'Amador, l'expectació sobre la seva història és encara més gran. Hi haurà una resposta de Rosa a les paraules del seu exmarit? El temps ho dirà.

A més, aquest retorn televisiu de Rosa Benito podria significar un nou començament en la seva carrera. Sens dubte, aquesta història encara té molt per explicar.