Chayo Mohedano dona l'última hora sobre el seu fill amb Antonio Tejado: 'Està molt…'

Chayo Mohedano ha recorregut a les seves xarxes socials per compartir l'última hora sobre l'estat de salut del seu fill, Antonio Tejado Mohedano. La notícia ha generat gran preocupació entre els seus seguidors, ja que el jove ha hagut de ser intervingut d'urgència després d'un accident.

Segons ha explicat l'artista, el seu fill va patir un greu contratemps mentre practicava una de les seves grans passions: les acrobàcies aèries. “El meu fill és molt valent i li agrada fer acrobàcies aèries. Va anar a un centre especialitzat per a això i va tenir un accident bastant gros”, va confessar Chayo en un missatge emotiu dirigit als seus seguidors.

El jove, que va haver de ser traslladat immediatament a l'hospital, va presentar fractures a la tíbia i el peroné de la seva cama esquerra. “Ell està perfecte, amb la tíbia i el peroné trencats, però perfecte”, va aclarir Chayo Mohedano, deixant entreveure el seu optimisme malgrat la situació.

Chayo Mohedano dona l'última hora sobre el seu fill amb Antonio Tejado

Actualment, Antonio es troba hospitalitzat, i la família està a l'espera d'una nova intervenció quirúrgica. “Aquí seguim a l'hospital. Divendres el tornen a operar i, si tot surt bé, la setmana que ve li donaran l'alta”, va explicar Chayo.

Malgrat el delicat moment, Chayo s'ha mostrat confiada en la fortalesa del seu fill. “Estem conscienciats que serà una recuperació llarga. És un pacient extraordinari, ho posa molt fàcil”, va assegurar, deixant clar que l'actitud positiva del jove està sent clau per afrontar aquest procés.

En el seu missatge, la cantant també va reflexionar sobre la importància de seguir les passions amb responsabilitat. “Soc de les que pensen que cal viure sense por, que si trobes una passió t'hi bolquis. Però amb cap, que després passa el que passa”, va afirmar, demostrant una barreja de preocupació i suport cap als somnis del seu fill.

Chayo Mohedano es bolca en la cura del seu fill amb Antonio Tejado

A més de mare, Chayo ara també haurà d'exercir d'infermera per cuidar Antonio en el seu procés de recuperació. Chayo no ha dubtat a expressar la seva admiració per la valentia del seu fill i ha agraït les mostres de suport que ha rebut en les últimes hores.

Mentrestant, els seus seguidors continuen enviant-li ànims i desitjant-li una recuperació ràpida al jove Antonio. Chayo Mohedano continua mantenint a tothom informat, demostrant una vegada més la seva proximitat i compromís amb aquells que sempre l'han fet costat.