Javier de Hoyos se la juga i dona una gran notícia de Montoya: 'Ha estat...'

El passat dilluns, els seguidors de La Isla de las Tentaciones van ser testimonis d'un impactant retrobament. Anita Williams i Montoya van tornar a veure's les cares, i la bomba va explotar. Encara que ara Javier de Hoyos ha fet pública una nova informació sobre Montoya que ha fet saltar totes les alarmes en Supervivientes després de confirmar que: "Ha estat mentint".

En La Isla de las Tentaciones es va confirmar el que molts sospitaven: Anita va tenir un romanç amb Manu després de sortir del programa. Però el més greu va ser que Montoya no ho sabia. En assabentar-se'n, la seva relació amb Anita es va trencar per sempre.

El tema no va trigar a ser comentat en Ni que fuéramos el passat dimarts, on també es va donar una informació exclusiva sobre la parella. Montoya va confessar estar destrossat davant de tota Espanya, a més de dolgut i traït. No obstant això, Javi de Hoyos, col·laborador del programa, va destapar una veritat que ningú esperava.

Javier de Hoyos se la juga i dona una nova informació sobre Montoya

"Montoya ha estat mentint", va afirmar sense embuts. I és que, segons Javi, Montoya ja tenia en ment una altra estratègia.

"Hi ha un moment en què li ofereixen anar a Supervivientes i ell diu: 'Aquest és el meu moment'. Pensava que l'oferta era només per a ell i va trencar amb Anita per entrar lliure en el concurs", va revelar. Però tot va canviar quan es va assabentar que Anita també participaria.

Segons el col·laborador, Montoya no va poder ocultar el seu enuig. Li va escriure un missatge a Anita en què deia: 'També vindràs a Supervivientes, no t'havia bastat amb ser-me infidel, que ara també vindràs aquí'.

Però Anita no es va quedar callada. Abans de viatjar a Hondures, va decidir posar-li un límit i li va enviar un missatge contundent: que la deixés en pau. A més, li va recordar que ell també li havia estat infidel abans de participar en La Isla de las Tentaciones.

Javier de Hoyos destapa tota la veritat sobre Montoya, concursant de Supervivientes

Les revelacions no van deixar indiferent a ningú. Montoya i Anita Williams ja sabien que serien companys a Supervivientes abans d'entrar. Una notícia que ha sorprès a molts.

No obstant això, en el programa van vendre una altra història. Van fer creure a l'audiència que Montoya no sabia res. La veritat ha impactat a tots.

La polèmica està servida. Les xarxes cremen i els seguidors del reality se senten enganyats. El drama entre Montoya i Anita sembla estar lluny d'acabar i sembla ser que tindrem més notícies de la parella pròximament.