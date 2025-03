Comunicat urgent de Montoya, de 'La isla de las tentaciones': 'Això no brilla'

Montoya, un dels concursants més comentats de La isla de las tentaciones, ha hagut de pausar la seva activitat a les xarxes socials per desmentir un greu rumor sobre la seva persona. "Això no brilla", va declarar amb visible molèstia, utilitzant la seva icònica frase. En les últimes hores, han circulat publicacions assegurant que havia mort, cosa que va generar un gran enrenou entre els seus seguidors.

L'andalús, que s'ha convertit en un fenomen viral per la seva espontaneïtat i carisma, no ha dubtat a sortir al pas d'aquests rumors amb un contundent missatge a les xarxes. Com ha reaccionat Montoya davant aquesta situació i quines mesures ha decidit prendre?

Comunicat urgent de Montoya, de La isla de las tentaciones

Montoya va arribar al programa com a parella d'Anita i, des del primer moment, va captivar amb la seva personalitat extrovertida i les seves ocurrències. El seu caràcter genuí i la seva manera directa d'expressar-se l'han convertit en un concursant memorable. No obstant això, la seva relació a l'illa ha donat un gir inesperat: tant ell com Anita han caigut en la temptació.

En els últims episodis, s'ha vist com Montoya va començar a acostar-se a Gabriela, mentre que Anita va fer el mateix amb Manuel. Segons els avenços, la seva decisió final a la foguera serà clau: seguiran junts o prendran camins separats?

Abans que s'emeti la seva foguera final, Montoya s'ha vist obligat a interrompre les seves xarxes per desmentir un alarmant rumor. Han circulat publicacions en què s'anunciava la seva mort, acompanyades d'imatges manipulades amb rostres coneguts plorant la seva pèrdua.

Des de la terrassa d'un hotel a Madrid, el jove ha compartit un vídeo a les seves històries d'Instagram per aclarir la situació. "Molt bones, flamencs. He hagut d'interrompre les cosetes que estem fent per a vosaltres, per treure-us el somriure que fa falta en els dies plujosos", va expressar.

No obstant això, el seu to va canviar en abordar el tema principal. "M'he passat per dir-te a tu, persona que vol créixer a costa meva o no sé, que aquestes cosetes no es fan", va afirmar amb fermesa, mentre mostrava els muntatges.

"Això irrita a Montoya, aquestes cosetes no. No sé si ets flamenc o no, però això no brilla, això preocupa. Per començar, em preocupo per vosaltres i preocupa a la meva família. Aquestes notícies són lamentables", va afegir, evidenciant la seva indignació.

Les possibles conseqüències legals del bulo

El concursant ha fet una crida als seus seguidors perquè denunciïn aquest tipus de bulos. "Denuncieu això, comenteu, perquè és lamentable", va demanar en el seu vídeo, intentant frenar la propagació de notícies falses.

La seva comunitat de fans, que ha estat activa en cadascun dels seus moviments dins del reality, ràpidament va reaccionar, mostrant el seu suport i condemnant la difusió d'informacions sense fonament.

El participant també ha deixat clar que està considerant emprendre accions legals contra aquells que han divulgat aquestes publicacions falses. "Són coses molt lletges", va lamentar. "Tu et pots fer comptes falses per criticar-me, que és lamentable, però cal entendre-ho", va afegir, referint-se a la toxicitat que de vegades es genera a les xarxes socials.

"Del carinyo que em té la gent, jo no en tinc culpa. Aquestes cosetes no, perquè freguem la il·legalitat i t'atraparem, així que ves esborrant cosetes", va advertir amb determinació. Montoya va deixar clar que no permetrà que aquest tipus de difamacions continuïn ocorrent.

En les seves últimes paraules, va reafirmar la seva postura amb un missatge positiu: "Això preocupa a la meva família, als meus éssers estimats i a vosaltres. Llarga vida a la vida". Amb aquest tancament, va voler transmetre tranquil·litat a la seva comunitat i reforçar el seu compromís amb la veritat.

Amb aquest missatge, Montoya, de La isla de las tentaciones, ha volgut desmentir un rumor sobre la seva suposada mort. Amb la seva ja icònica frase, ha mostrat la seva indignació i ha demanat suport per frenar la desinformació que ha afectat els seus afins.