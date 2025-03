Isa Pantoja i Asraf Beno confirmen la millor notícia sobre el nadó que estan esperant

Isa Pantoja viu un dels moments més dolços de la seva vida. La filla d'Isabel Pantoja espera el seu segon fill, el primer amb el seu marit, Asraf Beno. Un embaràs que està experimentant d'una manera totalment diferent de l'anterior.

Des que ho va anunciar, ha volgut compartir cada detall amb els seus seguidors. Isa Pantoja no ha dubtat a mostrar com se sent i com avança la gestació. I ara, ha confirmat la millor notícia possible sobre la seva criatura.

Al programa ¡De Viernes! va ser on la parella va descobrir el sexe del nadó: Esperen un nen. Una informació que van celebrar amb gran emoció. Tant Isa com Asraf desitjaven que fos un nen i la seva felicitat no va poder ser més gran en conèixer-ho en directe.

Isa Pantoja i Asraf Beno confirmen la millor informació sobre el nen que esperen

Mentre esperen amb ànsia el moment de tenir la seva criatura als braços, la col·laboradora de televisió ha volgut fer una actualització sobre el seu embaràs. A les xarxes socials, Isa Pantoja ha mostrat com ha crescut la seva panxa en els últims dies.

"Acabava de menjar, que consti. De sobte, m'ha crescut un munt", va escriure a les seves històries d'Instagram. Va acompanyar el missatge amb una imatge en què se li veu la panxa, més prominent que mai.

Aquesta imatge ha servit per confirmar la seva millor última hora: el petit està creixent sa i fort dins del seu ventre. Una notícia que ha omplert d'alegria els seus seguidors i la mateixa família.

Aprofitant que va anar al gimnàs amb Asraf Beno, Isa va compartir aquesta nova actualització sobre el seu estat. La jove viu aquest embaràs amb molta il·lusió i ho està compartint pas a pas amb tothom.

Isa Pantoja i Asraf Beno estan feliços perquè esperen un nen

"Per a mi aquest embaràs és com viure'l per primera vegada", va confessar Isa Pantoja. I és que han passat 12 anys des que va ser mare per primera vegada. Ara, ho està experimentant tot amb una emoció renovada.

A més, Isa ha recordat com el seu fill gran desitjava que el petit fos un nen. "M'emociona molt perquè el meu fill volia un nen i jo ho sentia. Hi havia alguna cosa en mi que deia: «És noi»", va revelar al programa de Telecinco.

Isa Pantoja i Asraf Beno estan comptant els dies per a l'arribada del petit. Mentrestant, continuen gaudint de cada etapa de l'embaràs. Una espera plena d'emoció, amor i molta felicitat.