Ningú esperava el que ha succeït al Banc d'Espanya amb els reis Felip i Letícia

Al Banc d'Espanya, s'ha generat una gran expectació pel que ha succeït amb Felip i Letícia: l'exhibició dels seus retrats. Aquest mateix matí els reis han estat els primers a veure la gran feina que ha realitzat la fotògrafa Annie Leibovitz. La presentació ha captat l'atenció del públic pels retrats, que barregen la modernitat i la tradició de Felip i Letícia.

El que ningú s'esperava és que el públic està ansiós per visitar els nous retrats de Ses Majestats al Banc d'Espanya. Les reserves s'han disparat i l'entitat ha hagut d'allargar el temps de l'exhibició fins al 31 de maig.

Sorpresa del Banc d'Espanya pel que ha succeït amb Felip i Letícia

Avui, dimecres 26 de febrer, Felip i Letícia han acudit al Banc d'Espanya per visitar els seus nous retrats. Els retrats dels monarques espanyols són part d'una col·lecció més àmplia que celebra la història de la família reial al complet. En aquesta ocasió, ha estat la fotògrafa Annie Leibovitz, l'encarregada d'immortalitzar Ses Majestats.

El resultat no ha pogut ser millor, ja que ha sabut barrejar la modernitat i la tradició que representen Felip i Letícia. El que ningú s'esperava és que l'exhibició dels retrats pel Banc d'Espanya generés tanta expectació i fos un èxit.

Tant és així que, en un primer moment, es va establir com a data límit per visitar-la el 29 de març. No obstant això, ateses les quantioses reserves que s'han efectuat per veure l'exposició, el Banc d'Espanya ha decidit allargar-la. Així les coses, qui desitgi veure a Felip i Letícia de mans d'Annie Leibovitz, tindrà de temps fins al 31 de maig.

L'exposició dels retrats s'emmarca dins de la presentació de La tirania de Cronos. Felip i Letícia han tingut avui l'oportunitat de recórrer els passadissos del Banc d'Espanya i gaudir de les obres exposades a les seves parets. Les obres dels reis han estat les primeres a ser realitzades en fotografia, cosa que ha contribuït a incrementar el seu interès i admiració.

Les reaccions dels retrats de Felip i Letícia pagats pel Banc d'Espanya

137.000 euros és el que li ha costat al Banc d'Espanya immortalitzar a Felip i Letícia. La fotografia d'Annie Leibovitz, coneguda pel seu estil distintiu, aporta un aire fresc a la representació de la reialesa. Els seus retrats capturen no només l'aparença, sinó també l'essència dels retratats.

El seu treball ha generat un seguit d'opinions que han estat de les més variades. N'hi ha que aposten per un estil més clàssic i formal, i altres que aplaudeixen la modernització de la monarquia espanyola.

“Sembla una barreja d'estrelles de Hollywood, supermodels i membres de la reialesa d'una altra època”, va publicar el mitjà alemany Bunte. Aquí, a Espanya, es va qüestionar el resultat final del retrat de Letícia que, per a alguns, estava molt allunyat del seu paper com a reina.

Sigui com sigui, el cert és que ha estat tot un èxit per al Banc d'Espanya i les xifres de visitants així ho confirmen. Tothom desitja veure en persona els famosos retrats de Felip i Letícia que passaran a ser part de la història del nostre país.

Qui desitgi anar a visitar l'exposició, només ha d'accedir al web i adquirir una entrada. Aquesta és gratuïta, per la qual cosa qualsevol interessat podrà gaudir de la gran galeria exposada al Banc d'Espanya, reservant entrada prèviament. L'exposició es prorrogarà fins al 31 de maig i es pot visitar de dimarts a dissabte.