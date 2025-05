Ja és oficial: Terelu Campos deixa anar la bomba sobre Carmen Borrego i tot canvia

Terelu Campos ha tornat a Supervivientes amb una important missió, anunciar la unificació dels equips de cara a la recta final del concurs. No obstant això, en els últims dies el nom de la filla de María Teresa Campos ha sonat per una polèmica en la qual també estan implicades la seva filla i la seva germana. Poques hores després d'arribar a Hondures, Terelu se sincerava amb Anita, a qui va assegurar que, per sobre de qualsevol circumstància, el valor fonamental en la seva família és el respecte.

La malaguenya explicava que en el passat la seva mare va fer coses que a ella no li van agradar. "Però sempre ens hem respectat", recalcava. A continuació, aclaria que encara que "els pares sempre volen el millor per als seus fills" això no significa que es "sigui en possessió de la veritat".

Una afirmació després de la qual va subratllar que la vida cal viure-la "lliurement" respectant, això sí, la llibertat de l'altre.

Terelu Campos confessa al seu retorn a Supervivientes què és el que succeeix en la seva família

Una reflexió que arriba poc després que esclatés l'enèsima polèmica familiar. Dimarts passat TardeAR emetia uns àudios en els quals es podia escoltar Alejandra Rubio carregant durament contra la seva tia Carmen Borrego. En concret, la filla de Terelu qualificava de "subnormal" a la seva tia, qui ocupava la portada d'una revista poc després de morir la seva àvia María Teresa Campos.

Terelu Campos no trigava a reaccionar i es mostrava molt enfadada quan l'esmentat espai de Telecinco intentava posar-se en contacte amb ella. "Poseu el que us doni la gana", deixava caure l'andalusa sense poder ocultar el seu enuig.

Una nova polèmica que agafava Terelu fent les maletes. La filla de María Teresa Campos anunciava el seu retorn als Cayos Cochinos amb una important missió i ja sense tenir la categoria de concursant.

Cal recordar que l'andalusa va romandre dues setmanes a Supervivientes. Malgrat haver abandonat abans d'hora, ara Terelu ha tornat deixant a la vista que no oblida les últimes informacions relacionades amb la seva família.

Carmen Borrego considera que la polèmica familiar s'ha exagerat

Després d'uns dies de silenci, la mateixa Alejandra Rubio confirmava a Telecinco que no hi ha cap problema en la seva família. "Si ella s'ho ha pres malament, ho sento i ja està", argumentava la col·laboradora.

I afegia: "Si li hagués passat a ella, també ho entendria. Sé que s'enfada amb mi i ho comenta amb els seus amics i em sembla normal, som humans".

Mentrestant, sembla que Carmen Borrego no està disposada a tirar més llenya al foc. Durant la gala de Supervivientes del passat diumenge, la germana de Terelu Campos aportava el seu punt de vista sobre el que ha succeït. Segons ella, la situació no era per tant: "És que tot s'exagera molt, perquè tot és públic", subratllava la tertuliana.