Comunicat urgent de Paola Olmedo, exnora de Carmen Borrego: 'M'ho han trencat tot'

Paola Olmedo es va convertir en protagonista de la notícia en mostrar els resultats de la intervenció quirúrgica a la qual es va sotmetre al febrer. L'exnora de Carmen Borrego, demostrant que no té res a amagar, donava detalls de la complicada operació. "M'ho han trencat tot", ha assegurat referint-se en concret al seu nas.

El canvi en el rostre d'Olmedo és més que evident. De fet, ella mateixa ha revelat que en fotos encara no es reconeix: "No m'esperava tant de canvi, és molt brusc. No hi ha marxa enrere", admetia.

L'exnora de Carmen Borrego no va poder evitar els nervis del dia anterior a l'operació. "El dia abans estava massa tensa, no vaig dormir bé", explicava una vegada va passar tot. "És una operació molt delicada, hi ha moltes terminacions nervioses i pel mínim podia tenir un problema de paràlisi", afirmava ja més tranquil·la.

El cert és que podien haver sorgit imprevistos com que hagués rebutjat les plaques de titani que li han posat o un altre tipus de complicacions. Afortunadament no ha estat així i Paola a poc a poc intenta reprendre la normalitat en la seva vida.

Ara, l'ex de José María Almoguera ha fet un pas més en obrir un compte a xarxes socials. L'argentina ha decidit presentar la seva nova imatge i ja compta amb gairebé un centenar de fidels que han comprovat els resultats del seu pas pel quiròfan.

"Hola, soc Paola Olmedo i aquesta és el meu compte oficial", ha escrit al costat d'una instantània en la qual apareix posant molt somrient.

Per si això fos poc Paola va acceptar la invitació del pòdcast Cuenta y exagera en el qual no només va parlar sobre la seva recent operació. També es va referir al pare del seu fill petit, José María Almoguera, amb qui va assegurar manté una relació cordial pel bé del petit.

Sobre la nova vida del seu ex, qui abans sempre havia preferit estar lluny del focus mediàtic, Olmedo ha deixat clar el que pensa.

"José María estava molt en contra d'anar a la televisió i s'enfadava quan li feia broma perquè hi anés. Mira'l ara. El José María d'ara no té res a veure amb el que estava amb mi", sentenciava.

També ha confessat que ella "ha rebutjat enfrontaments televisius amb Carmen Borrego i José María. Jo no em prestaria a aquest joc", reconeixia.

L'ex de José María Almoguera afronta una nova etapa en la seva vida i ho fa al costat de l'home en el qual reconeix haver trobat per fi l'amor. Una persona que va estar al seu costat a l'hospital i que va ser el primer a veure el resultat després de gairebé set hores de quiròfan. Segons l'esteticista aquest és l'home que sempre va buscar i que mai va trobar en el seu ex, José María Almoguera.