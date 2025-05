Terelu Campos explota contra María Verdoy i llança un advertiment: 'La teva vida...'

Terelu Campos ha tornat a demostrar una vegada més que és una dona de caràcter i amb poc sentit de l'humor. Si no que l'hi diguin a María Verdoy, presentadora de Socialité, contra qui la filla de María Teresa va explotar. "De vegades la teva vida no està per a aquest tipus de bromes", va assenyalar Terelu negant-se a agafar el regal que des del programa li van fer arribar.

El passat dissabte 26 d'abril, Terelu Campos va debutar com a actriu en l'obra de teatre Santa Lola, estrenada a Valladolid. Socialité va voler fer-li entrega d'un ram de panses, per potenciar la memòria i evitar a Terelu un mal tràngol durant la seva interpretació. La major de les Campos es va negar a acceptar-lo i es va mostrar visiblement molesta amb Verdoy i Santana.

Terelu Campos explota contra María Verdoy

Fa una setmana que Terelu Campos es va estrenar al teatre com a protagonista de l'obra Santa Lola. Com era d'esperar, diversos mitjans van acudir a Valladolid per felicitar-la i obtenir les primeres impressions després de l'estrena. Entre ells es trobava el programa presentat per María Verdoy, Socialité, amb un regal molt especial per a la col·laboradora.

L'obsequi, un ram de panses, no va ser ben rebut, provocant l'enfadament immediat de Terelu qui va esclatar contra Verdoy i el seu company. "Dona-l'hi als teus presentadors, per si alguna vegada se'ls para el cue", li va deixar anar al reporter, visiblement molesta. "Sé que és una broma, però de vegades la teva vida no està per a aquest tipus de bromes", va sentenciar aclarint que no li havia agradat en absolut la broma.

María va encaixar com va poder el menyspreu de la major de les Campos, qui es va negar rotundament a acceptar el regal. "No ho penso agafar, hi ha moments i moments per fer una broma i aquest no ho és", va tornar a insistir visiblement molesta. "No agafaré un regal que no em fa gràcia", va afegir, donant per tancat el tema.

Sense dubte, el que pitjor va portar Verdoy va ser la crítica de Terelu als presentadors de Socialité. La insinuació sobre l'ús del cue tampoc va caure bé, però tant María com el seu company van optar per fer com si sentís ploure.

Terelu Campos protegida per tota la seva família

Terelu no va ser l'única que va reaccionar amb desgrat al regal que María Verdoy i Santana van voler fer-li arribar des de Socialité. La filla de Teresa va comptar en la seva estrena amb el suport de la seva filla Alejandra Rubio, la seva parella Carlo Costanzia i la seva germana Carmen Borrego.

Aquesta última va qualificar de "desagradable", la broma de la qual va ser víctima Terelu per part de l'espai de Mediaset. I és que les Campos no són molt partidàries de ser el blanc de certes gràcies. Sobretot si es produeixen en un moment especial per a elles, com el del passat dissabte.

Aquell dia Terelu es va convertir en tota una estrella i es va veure aclaparada pel gran nombre de seguidors que l'esperaven a la sortida. Visiblement atabalada, va arribar a dir al reporter de Socialité que l'únic que volia era "descansar".

Aquest incident no és el primer amb el qual Terelu es molesta amb programes de televisió per regals o bromes que considera de mal gust. Al gener, Espejo Públicova intentar entregar-li una caixa amb diversos objectes, incloent-hi un consolador, el que Terelu va considerar una falta de respecte. La presentadora Susanna Griso va reconèixer que la broma va ser inapropiada i que havien tocat un tema sensible per a Terelu.

Aquests episodis reflecteixen la tensió existent entre Terelu Campos i certs programes de televisió. De fet, alguns dels seus companys de Sálvame no estan en la llista d'invitats a la seva obra de teatre. Justament per evitar moments incòmodes com el protagonitzat amb el programa de María Verdoy.