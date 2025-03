Sofía Suescun destapa 'la mentida més grossa' de Montoya i tots es queden en xoc

Sofía Suescun ha decidit desvelar el que en realitat succeeix amb Montoya a Supervivientes. La pamplonesa aprofitava la seva presència a Socialité per advertir a l'audiència del que està fent el concursant. Suescun, visiblement molesta amb l'actitud de l'andalús, deixava anar que “la seva ànsia per aconseguir foc amb tot el seu equip a Playa Furia ha resultat ser la mentida més grossa”, explicava Sofía.

Una afirmació que mostra que la que fou guanyadora de Supervivientes 2018 no té inconvenient a posicionar-se públicament en contra del jove.

Cal recordar que Montoya i la resta d'habitants de Playa Furia van celebrar davant les càmeres que havien aconseguit foc. No obstant això, l'organització del programa va descobrir que el que en realitat havien fet era prendre un encenedor a un càmera de Supervivientes.

Sofía Suescun se sent decebuda amb l'actitud de Montoya a Supervivientes

Ara, després de destapar-se la realitat del que va succeir, Montoya i el seu equip s'enfronten a una sanció sense precedents. Tots estan nominats, ja que cap ha volgut delatar qui ha estat l'autor del robatori.

Un fet davant el qual Sofía Suescun no ha volgut quedar-se callada. "S'està passant una mica amb el teatre", començava dient referint-se al concursant sevillà.

"Ha de tenir cura perquè se li comença a veure el llautó més del compte. Te'n pots anar a caseta", insinuava la col·laboradora des del programa de Telecinco al qual s'ha incorporat recentment per comentar el reality.

La filla de Maite Galdeano, sense importar-li gens la repercussió de les seves paraules, va continuar amb el seu discurs. "Amb tota la festa que va muntar fent foc i després m'assabento que ha estat tot fals. Em cau fins al Montoya de La isla de las tentaciones", deixava anar mostrant la seva decepció amb l'ex d'Anita Williams.

Sofía Suescun no aprova el que Montoya i el seu equip han fet

Montoya, estrella de l'última edició del citat reality, no ha trigat a convertir-se també en protagonista de la present edició de Supervivientes 2025. No obstant això, el que no esperava l'audiència és el comportament del sevillà als Cayos Cochinos. La seva actitud ha provocat una important onada de crítiques a les xarxes socials, especialment després del que va ocórrer amb el robatori de l'encenedor.

Abans que es conegués que el foc havia sorgit d'un encenedor, Montoya celebrava davant les càmeres la suposada gesta. L'andalús es va penjar els mèrits d'alguna cosa que en realitat era una mentida.

Descoberta la trampa, Montoya, Carmen Alcayde, Pelayo, Gala, Nieves, Rosario, Joshua, Damián, Almácor i Ángela Ponce van confessar el que havia succeït. Després de demanar perdó van veure com la direcció del programa tenia preparat per a ells un sever càstig.

Si bé se'ls va oferir l'oportunitat que qui va agafar l'encenedor fes un pas endavant. Finalment, i després de comprovar que cap admetia haver robat el citat objecte, l'equip complet de Playa Furia va resultar nominat.