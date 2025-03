Ferma decisió de María del Monte amb Antonio Tejado en plena investigació judicial

María del Monte va impactar tothom amb la seva determinació amb Antonio Tejado en plena investigació judicial: no parlar del tema. La cantant va acudir com a convidada a El Hormiguero i, davant les intencions de Pablo Motos de parlar sobre el robatori, María va reaccionar parant-li els peus.

La seva resposta, breu, però contundent, va deixar clar que no estava disposada a parlar sobre el tema. Motos, sorprès per la negativa de l'artista, va intentar suavitzar la situació, però María del Monte es va mantenir ferma en la seva decisió de no parlar. “D'aquest tema no parlo”, va sentenciar deixant la seva postura ben clara.

María del Monte fa un pas ferm amb Antonio Tejado

El 2023 va ser un any especialment complicat per a la cantant María del Monte, qui va patir un robatori a casa seva. Posteriorment, el seu nebot, Antonio Tejado, va ser detingut i acusat com a “autor intel·lectual” d'aquest. Actualment, tia i nebot esperen la celebració del judici que delimitarà si el sevillà és o no culpable de l'assalt.

Enmig d'aquesta situació, María va acudir ahir al plató de El Hormiguero sorprenent amb la seva decisió sobre Tejado: no parlar del tema. En aquesta ocasió, Motos no va dubtar a abordar el tema del robatori a la casa de la cantant, un assumpte que encara acapara titulars. María, que ha mostrat sempre una actitud discreta i reservada, va reaccionar de manera ferma, demanant que no se seguís indagant en un tema tan dolorós.

“A veure, és un tema molt desagradable, un tema del qual no parlo, no he de parlar res”, va comentar. No obstant això, el valencià va insistir a conèixer detalls sobre el que va passar i com es trobava María davant la investigació judicial. Quan Pablo va esmentar el cas, María del Monte es va mostrar visiblement incòmoda i tensa.

“Allò va passar i intentem superar-ho, d'aquest tema no parlo”, va reiterar l'artista amb un to ferm. María va aclarir que no era un assumpte del qual se sentís obligada a parlar, destacant que havia decidit deixar-lo enrere i continuar amb la seva vida. “Llavors no em preguntis”, va tancar posant així punt final a aquell incòmode moment.

María del Monte intenta passar pàgina al que va passar amb Antonio Tejado

El robatori a casa seva ha estat un cop emocional molt gran per a María. Arran del que va passar, tant ella com la seva parella, Inmaculada Casal, han necessitat ajuda de professionals per superar-ho. L'assalt va ser extremadament violent, arribant fins i tot a témer per les seves vides.

Poc després, la detenció d'Antonio Tejado suposaria un nou cop totalment inesperat i demolidor per a l'artista. María sempre ha estat de caràcter reservat i, encara que el que va passar continua sent notícia, prefereix no parlar sobre el tema.

Per això, en la seva visita a El Hormiguero, es va mantenir ferma en la seva postura de no parlar més sobre un episodi que considera traumàtic. L'actitud de María del Monte davant les preguntes de Pablo Motos va ser un exemple clar de la seva determinació per protegir-se. El presentador no ho va entendre així, ja que va insistir en això malgrat la seva negativa a pronunciar-se.

En un intent de suavitzar l'ambient, la cantant va voler explicar-se i justificar la seva reacció davant les preguntes de Motos. Tal com va explicar, el seu desig és avançar i “seguir la vida cap endavant”. D'aquí el seu desig i determinació de deixar que sigui la justícia la que parli i determini si Antonio va participar o no en l'assalt al seu domicili.

En definitiva, la cantant va optar per centrar-se en el que realment li importava: la seva família i la seva pau interior. En qüestió de poc temps, María va perdre dos germans, un d'ells era el pare de Tejado, i a la seva mare. A això se li va sumar la detenció del seu nebot i tot això va acabar passant factura a la dona d'Inmaculada Casal.

María va acabar anant a teràpia i va trobar en la música el seu salvavides. Avui dia, continua lluitant contra les pors, però amb una fortalesa renovada. Tot això mentre espera la celebració del judici contra Antonio.