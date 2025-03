Mette-Marit pren una dolorosa decisió en confirmar-se el seu pitjor pronòstic de salut

La princesa hereva de Noruega, Mette-Marit, ha tornat al focus mediàtic després d'un anunci que ha generat preocupació al seu país i fora d'ell. A través d'un comunicat oficial, la Casa Reial noruega va informar que la princesa estarà de baixa mèdica a causa de l'agreujament de la malaltia pulmonar crònica que pateix des de fa anys.

La decisió no ha estat fàcil, però respon a una necessitat urgent: prioritzar la seva salut davant l'avanç de la fibrosi pulmonar que li va ser diagnosticada el 2018. Des de llavors, Mette-Marit ha tractat de mantenir una vida institucional activa. No obstant això, en els últims temps el seu estat ha anat limitant cada vegada més la seva participació en actes públics.

Fibrosi pulmonar: una batalla silenciosa

La fibrosi pulmonar és una malaltia progressiva i incurable que provoca l'enduriment dels pulmons a causa de l'aparició de teixit cicatricial. Aquest procés redueix la capacitat respiratòria i genera fatiga crònica, malestar físic constant i dificultats per realitzar activitats quotidianes.

Encara que Mette-Marit ha parlat en diverses ocasions sobre el seu diagnòstic, sempre ha mantingut la intenció de seguir complint amb les seves funcions com a princesa hereva. No obstant això, les últimes revisions mèdiques han obligat a canviar aquest rumb.

L'absència de Mette-Marit a la Fira del Llibre de Leipzig

Dilluns passat, la Casa Reial va anunciar que Mette-Marit no podrà assistir a la Fira Internacional del Llibre de Leipzig, un esdeveniment significatiu perquè Noruega és aquest any el país convidat. La seva presència estava confirmada, però va haver de ser cancel·lada després d'experimentar un augment dels símptomes de la seva malaltia. En el mateix comunicat, es va explicar que Mette-Marit romandrà de baixa durant almenys dues setmanes.

El seu equip mèdic ha recomanat descans absolut, cosa que implica una reorganització completa de les seves activitats a curt i mitjà termini. Aquesta decisió arriba després de confirmar-se, a principis de març, que el deteriorament de la seva salut era més greu del que s'esperava. Segons fonts properes a la institució, Mette-Marit experimenta molèsties físiques constants, cosa que limita fins i tot la seva capacitat per realitzar activitats personals.

Impacte emocional i context familiar complex

Més enllà del pla físic, aquest nou revés se suma a un període personal especialment difícil. El desembre passat, el seu fill gran, Marius Borg Høiby, va ser acusat de diversos presumptes delictes sexuals, cosa que va provocar un gran escàndol mediàtic i una crisi dins de la Família Reial.

Mette-Marit va confessar llavors que l'any havia estat molt dur, tant per a ella com per al seu entorn, i va revelar que havien buscat ajuda psicològica per afrontar la situació. El desgast emocional, combinat amb la càrrega de la seva malaltia, ha fet inevitable una pausa prolongada en les seves funcions institucionals.

Des de la seva unió a la Família Reial noruega, Mette-Marit ha estat una figura que ha despertat simpatia per la seva naturalitat i, lluny dels protocols, ha sabut connectar amb la gent. Ara, en apartar-se temporalment de la vida pública, Mette-Marit mostra que, fins i tot des d'una posició de privilegi, és legítim reconèixer les limitacions i prendre's un temps per sanar. La incertesa sobre el seu estat continua, però el suport popular es manté ferm.