Última hora del matrimoni de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz: hi ha moltes proves

En els últims dies, han transcendit diversos rumors relacionats amb la suposada nova crisi entre Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz. No obstant això, acaba de sortir a la llum una informació que ho pot canviar tot.

Va ser fa uns dies quan es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquest mediàtic matrimoni. I tot arran d'una confessió que va fer la periodista davant els seus seguidors d'Instagram i l'audiència de Zapeando.

Tal com va assegurar en aquell moment Cristina Pedroche, actualment viu a la casa dels seus pares, juntament amb la seva filla Laia. No obstant això, el que més va cridar l'atenció és que no hi va haver menció a Dabiz Muñoz, ni en les seves publicacions, ni en les seves explicacions posteriors.

Un gest que, com era d'esperar, no va passar desapercebut i aviat va ser interpretat com un possible senyal de crisi en la seva relació. No obstant això, uns dies després, va ser ella mateixa la que va decidir prendre's amb humor aquest tema.

Tant és així que Cristina Pedroche no va tenir cap problema a respondre a aquesta onada d'especulacions. I ho va fer a través d'un comentari en to irònic durant el programa en què col·labora: "Com ara diuen que estic soltera…".

Ara, i amb aquesta polèmica ressonant amb més força que mai, ¡Hola! ha confirmat que no es tracta d'una crisi, sinó d'un trasllat. A més, El Español s'ha encarregat d'ampliar aquesta informació.

Despegen tots els dubtes que s'han generat al voltant de Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz

Tal com han confirmat, no és cert que Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz estiguin passant per una forta crisi, ja que tan sols es tracta d'un canvi de domicili. Motiu pel qual ambdós han decidit separar-se per uns dies.

Segons ha pogut saber aquest diari, es tracta d'una decisió que la parella ha pres de forma conjunta. I és que, mentre ella aprofitarà per passar més temps amb els seus pares, ell seguirà centrat en la seva feina a DiverXO.

Ha estat l'entorn televisiu de Cristina Pedroche el que s'ha encarregat de desmentir aquests rumors. A més, han volgut fer èmfasi en un detall molt important: Dabiz Muñoz i la periodista es veuen diàriament.

A més, segons han revelat al citat mitjà de comunicació, el xef més famós del nostre país es troba allotjat a l'hotel NH Eurobuilding, on està ubicat el seu restaurant. "Estan igual de bé que sempre", han afegit a continuació.

Desmentits tots aquests rumors, s'ha confirmat que Cristina Pedroche i Dabiz Muñoz estan en ple procés de trasllat dins de la urbanització La Finca. Actualment, la parella està desallotjant el seu habitatge amb la intenció d'establir-se en la seva nova llar abans de l'estiu.

No obstant això, per ara, no s'ha pogut confirmar si la periodista i el xef romandran en aquesta exclusiva urbanització situada als afores de Madrid o si optaran per canviar d'aires.