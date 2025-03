Ja és oficial: Amancio Ortega i Juan Roig reben una gran notícia que mai oblidaran

Amancio Ortega i Juan Roig estan d'enhorabona: han entrat al club de les 50 millors empreses familiars del món. Una notícia que mai oblidaran, ja que és la primera vegada que dos empresaris espanyols aconsegueixen figurar en aquesta famosa llista.

A partir d'ara, el propietari d'Inditex i l'empresari valencià figuren al costat d'empreses amb una llarguíssima trajectòria empresarial. Empreses centenàries com Bosch o la farmacèutica Roche, se situen al mateix nivell que els negocis d'Amancio i Roig.

Amancio Ortega i Juan Roig reben una bona nova

Acaba de confirmar-se una última hora que Amancio Ortega i Juan Roig celebraran per tot el que val. Els dos empresaris més influents del nostre país han aconseguit situar els seus negocis al punt més alt del món empresarial.

La notícia que mai oblidaran Amancio i Roig és que han aconseguit entrar per primera vegada a l'Índex Mundial d'Empreses Familiars. Aquest índex, elaborat per EY i la Universitat de St Gallen, destaca les 50 societats familiars més importants del món. I ara Inditex i el supermercat valencià figuren al costat de gegants com Bosch o Roche.

La inclusió d'aquestes empreses espanyoles és una fita històrica que ressalta el seu impacte en l'economia mundial. Tant Amancio com Roig han transformat els seus negocis en líders globals, basant el seu èxit en models de gestió eficients i rendibles. Inditex, amb la seva marca insígnia Zara, ha revolucionat la indústria de la moda, mentre que Mercadona ha redefinit el mercat de supermercats a Espanya.

A més, part d'aquest èxit se'l deuen també al model de lideratge que han implantat a les seves empreses. Amancio ha mantingut el control familiar d'Inditex, mentre que Juan Roig ha aconseguit consolidar Mercadona com una de les marques més estimades del país.

“Posen a l'aparador mundial el treball, el talent i el model de futur de les empreses familiars d'Espanya”, assenyala l'Índex Mundial. Ambdós han aconseguit impulsar les seves empreses amb una visió clara que prioritza la innovació i la sostenibilitat. Quelcom que els ha permès mantenir-se a l'avantguarda del mercat global.

Amancio Ortega i Juan Roig aconsegueixen el seu major èxit

Les empreses d'Ortega i Roig no només són exitoses des d'un punt econòmic, també han tingut un impacte positiu en les seves comunitats locals. Inditex ha creat milers de llocs de treball en diversos països, mentre que Mercadona demostra un compromís amb la millora i el suport als productors locals.

A més, l'expansió internacional ha estat un altre factor clau en l'èxit de les dues empreses. Amancio compta amb una xarxa de botigues en més de 90 països, i Roig ha començat a obrir a Portugal, anunciant la seva intenció d'expandir-se. Aquesta expansió global els ha permès consolidar la seva posició com a líders en els seus respectius sectors i augmentar la seva rendibilitat.

Però, sens dubte, el que els ha beneficiat a l'hora d'entrar a l'Índex Mundial d'Empreses Familiars ha estat la seva filosofia interna. El llegat familiar continua sent un dels principals pilars d'aquestes empreses. La successió a Inditex s'ha mantingut dins de la família Ortega, amb Marta Ortega, filla d'Amancio, prenent les regnes de la companyia.

De manera similar, Juan Roig ha assegurat que la seva família continuï al comandament de Mercadona, garantint l'estabilitat a llarg termini de l'empresa. L'èxit de Mercadona i Inditex també rau en la seva habilitat per combinar tradició amb modernitat.

Amancio i Juan han sabut adaptar-se a les noves tecnologies i al ritme de vida implantant millores en els seus negocis. Tot això per anar d'acord amb les noves generacions, però preservant els valors fonamentals de les seves empreses.