Arriba la felicitat a Mercadona: Juan Roig acaba de rebre una gran notícia

En els últims dies, l'ambient empresarial de Mercadona s'ha tenyit d'optimisme. La cadena de supermercats acaba de rebre una gran notícia que marca un pas crucial per a la seva expansió. Aquest avanç es dona en un context on la companyia busca continuar amb el seu pla de creixement.

La informació arriba de la mà d'una recent aprovació de l'Ajuntament d'Oviedo. Es tracta d'un canvi clau en el pla urbanístic de la zona de Prados de la Fuente, cosa que permetrà a Mercadona obrir un nou supermercat a l'àrea. Aquest canvi ha respost a una demanda veïnal, permetent oferir un servei que els habitants de la zona han sol·licitat.

L'arribada de Mercadona a Ciudad Naranco

El terreny que es destinarà a la instal·lació de Mercadona es troba en una àrea clau de Ciudad Naranco, a prop dels carrers Viseu, Santiago de Compostel·la i Jersey City. Aquesta zona ha experimentat un creixement significatiu en els últims anys, amb edificis de recent construcció que milloren la qualitat de vida dels residents. A més, el supermercat estarà ubicat a prop del complex esportiu privat inaugurat el 2021, el que potenciarà encara més l'oferta de serveis a la zona.

El pla de Mercadona a Ciudad Naranco és ambiciós, ja que contempla una instal·lació de 3.000 metres quadrats de superfície comercial, informa La Nueva España. A més, s'inclourà un aparcament propi perquè els clients puguin accedir amb comoditat. La parcel·la compta amb gairebé 4.000 metres quadrats, per la qual cosa la companyia té prou espai per oferir una experiència de compra optimitzada i adaptada a les necessitats del veïnat.

Aquest nou supermercat arribarà en un moment clau, quan els veïns de la zona ja havien manifestat l'escassetat de supermercats a l'àrea. L'aprovació del canvi d'ús facilita el procés, i els pròxims passos dependran dels períodes d'al·legacions.

No obstant això, l'equip de govern municipal ha expressat el seu interès per agilitzar els tràmits i dotar la zona d'un servei molt demandat pels ciutadans. A mesura que la iniciativa avança, la zona de Prados de la Fuente continuarà transformant-se i adquirint nous serveis.

Un model d'expansió que segueix revolucionant el mercat

Mercadona no només es distingeix per la seva presència en noves àrees, sinó també per la forma en què optimitza les seves botigues. Des de 2016, la cadena ha adoptat el model de "Tienda 8", un concepte que ha millorat l'eficiència i rendibilitat dels seus establiments. Aquest model es basa en botigues més grans i amb una estructura més eficient, cosa que permet oferir una millor distribució i un servei còmode.

Segons Juan Roig, president de Mercadona, les Tiendas 8 són "el doble de rendibles" que els formats tradicionals. Això ha permès a la cadena reduir costos operatius i millorar la productivitat. A més, algunes botigues ja inclouen l'espai "Listo para comer", una àrea que s'està implementant en diverses localitzacions per oferir més serveis.

Amb data de 2025, més del 85% de les botigues de Mercadona, tant a Espanya com a Portugal, han adoptat aquest model. La companyia té previst seguir estenent les Tiendas 8 a tots els seus establiments, amb l'objectiu de seguir innovant. Amb plans com el de Ciudad Naranco, segueixen demostrant la seva capacitat per expandir-se i adaptar-se a les demandes dels consumidors.