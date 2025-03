Ningú esperava la difícil decisió que ha pres Marc Márquez: 'Deixes de…'

Si algú sap què és desafiar els límits, aquest és Marc Márquez. El pilot ha fet de la velocitat la seva vida, dels girs impossibles la seva firma i de les caigudes, simples pauses per aixecar-se més fort.

Des dels seus primers passos en el motociclisme fins a les seves victòries èpiques en MotoGP, ha demostrat ser molt més que un competidor. Cada vegada que puja a la moto, no només s'enfronta als seus rivals, sinó a ell mateix, buscant sempre millorar.

I si pensaves que el noi que va conquerir el món amb el seu somriure encantador només tenia una cara, prepara't per conèixer una versió més sincera. I és que les últimes paraules de Marc Márquez ens han deixat a tots bocabadats.

Ningú esperava la difícil decisió que ha pres Marc Márquez

En una recent entrevista amb Estrella Galicia 00, Marc s'ha obert completament. Per a Márquez, la clau per triomfar no és només el talent, sinó la passió que sent pel motociclisme.

"La força major és la passió i és aquí on la passió i el que volia, que era seguir competint, era la prioritat número u". Aquestes paraules reflecteixen la seva indestructible dedicació a l'esport que l'ha portat a ser un dels millors pilots de la història.

No obstant això, no tot és tan fàcil com sembla, ja que el sacrifici ha estat una part fonamental del seu èxit. El pilot ha confessat que, per assolir el seu objectiu, ha hagut de prendre decisions difícils. Entre elles, deixar enrere amics de tota la vida.

"I aquí és on deixes de banda amistats. Lògicament, no les perds, però deixes de treballar amb els teus amics de tota la vida que eren els mecànics que tenia a Honda... 10 anys, 12 treballant junts".

Marc Márquez ha reflexionat sobre com cada decisió en la seva carrera el desafia a ell mateix, posant a prova la seva capacitat de superació. "Prendre la decisió ja t'està donant l'oportunitat de provar-te a tu mateix que és el que està fent constantment un esportista".

L'esperit del guanyador

Marc també ha definit el que per a ell significa ser un veritable guanyador. "El guanyador és inconformista, s'està provant dia a dia, no només en les curses, sinó dia a dia s'està reptant a ell mateix".

Per a ell, l'èxit no arriba només amb l'esforç físic, sinó també amb la mentalitat correcta i l'estratègia adequada. I, per descomptat, la motivació. "Jo la motivació la tenia, la passió em seguia movent i després ja entra l'estratègia".

Les últimes declaracions de Marc Márquez no només ens sorprenen, sinó que ens demostren l'essència d'un veritable campió. Més enllà de les victòries i els trofeus, el que realment l'impulsa és la seva passió pel motociclisme i el seu desig constant de superar-se.