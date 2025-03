Marta López confessa la veritat sobre el canvi físic d'Ivonne Reyes: 'Té...'

En el programa TardeAR s'ha debatut sobre l'esperada entrevista d'Ivonne Reyes a ¡De Viernes!. La veneçolana ha confessat que està completament arruïnada. Encara que el que més ha sorprès han estat les paraules que Marta López ha dedicat en directe al canvi físic d'Ivonne Reyes: "Té la cara més inflada".

La situació econòmica d'Ivonne Reyes s'ha agreujat per la sèpsia que va patir en el passat. Aquesta nit explicarà tots els detalls a l'espai de Telecinco. Una entrevista que tot el públic està esperant amb moltes ganes.

Durant l'emissió de TardeAR, els col·laboradors han reaccionat a l'avanç de l'entrevista. Les imatges han cridat l'atenció de Marta López. La tertuliana ha observat un notable canvi físic en Ivonne.

Marta López destapa la veritat sobre el canvi físic d'Ivonne Reyes

"Se li veu més inflada, té la cara més inflada", ha assegurat. El seu comentari ha generat un debat al plató. Ningú esperava que Marta López fos tan sincera en ple directe.

Marta no s'ha quedat a la superfície. Ha volgut explicar a què es deu aquest canvi en l'aparença de Reyes: "Podria ser per la medicació que està prenent i que ha pres", ha afirmat. S'ha referit així als tractaments que la presentadora ha seguit després de la sèpsia i per la depressió que està travessant.

La situació d'Ivonne ha generat una allau de reaccions. Raquel Bollo, també present en el programa, ha volgut aportar la seva opinió. "Fa un temps que està així, jo me la vaig creuar i continua sent bella", ha confessat amb admiració.

L'estat de salut d'Ivonne Reyes preocupa els seus seguidors. En els últims mesos, l'exmodel ha passat per moments difícils. La seva ruïna econòmica i els seus problemes de salut han marcat la seva vida i ara, busca recuperar-se i compartir la seva història amb el públic.

Marta López parla a TardeAR sobre Ivonne Reyes

L'entrevista a ¡De Viernes! promet ser reveladora. Ivonne explicarà en primera persona els durs episodis que ha viscut. Les seves declaracions podrien generar noves reaccions als programes de televisió.

Mentrestant, els seus companys de la televisió han mostrat el seu suport. Malgrat el seu canvi físic, coincideixen que Ivonne continua mantenint la seva essència. La seva bellesa i el seu caràcter fort continuen intactes.

L'expectació és màxima. Aquesta nit, l'audiència podrà conèixer de primera mà el que ha ocorregut a la vida d'Ivonne Reyes. Un testimoni que promet impactar i emocionar.