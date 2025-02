Sorpresa a 'El Hormiguero' pel que Àngel Llàcer ha dit sobre el seu estat de salut

El plató de El Hormiguero ha viscut un moment ple d'emoció amb la visita d'Àngel Llàcer. El presentador i actor ha compartit la seva dura experiència mèdica de l'últim any, que gairebé li costa la vida. El seu relat ha deixat tothom sense paraules i és que malgrat haver-ho passat malament, Àngel ha sabut veure el costat bo de tot el seu drama.

Només entrar al plató, Llàcer ha estat rebut amb una ovació ensordidora. "Feia temps que no escoltava un aplaudiment així, és molt fort", ha dit emocionat. La seva història ha commogut l'audiència i l'equip del programa.

Tot va començar amb un viatge al Vietnam. Durant la seva estada, Llàcer es va infectar amb un bacteri que va començar a devorar el múscul del seu bessó. La situació es va agreujar ràpidament i va necessitar fins a quatre operacions d'urgència.

Àngel Llàcer explica la seva història a El Hormiguero

La infecció va avançar amb rapidesa, posant en risc la seva vida en diverses ocasions. Els metges han treballat intensament per controlar la malaltia i salvar la seva cama.

El procés ha estat llarg i difícil: "Ha estat un any molt difícil", ha assegurat Àngel. El 13 d'abril va començar a sentir-se malament. Després d'una radiografia, els metges van detectar que alguna cosa no anava bé.

Des d'aquell moment, la seva vida ha canviat completament. Ha passat setmanes a l'hospital, amb tractaments intensius i rehabilitació constant. Cada operació ha estat una prova de resistència per a ell i el seu entorn proper.

Pablo Motos no ha amagat la seva preocupació: "Ens alegra veure't viu, no sabia que et volia tant fins que vaig veure els teus companys parlar sobre tu i això em va preocupar". Les seves paraules han reflectit l'afecte i l'admiració que molts senten per Llàcer. Amics i col·legues han mostrat el seu suport incondicional durant tot el procés.

Sorpresa a El Hormiguero després de la confessió d'Àngel Llàcer sobre el seu estat de salut

Malgrat tot, Àngel Llàcer ha trobat un aprenentatge en aquesta dura experiència. "Estic perfecte. Un cop passat el drama, puc dir que ha estat el pitjor i el millor any de la meva vida", ha confessat el presentador.

"He après a caminar, ara camino. Abans anava corrent per la vida i ara em paro a caminar, a absorbir-ho tot. Estic gaudint molt més", ha explicat amb serenitat.

La seva reflexió ha sorprès tothom. La seva capacitat de veure el costat positiu de l'adversitat ha impactat l'audiència.

El públic no ha pogut contenir el seu aplaudiment. Un programa emotiu per a una nit inoblidable a El Hormiguero.