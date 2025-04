Íñigo Onieva trenca el seu silenci i confessa la notícia sorpresa d'Isabel Preysler

Durant la seva última aparició pública, Íñigo Onieva no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de trencar el seu silenci per confessar una inesperada notícia sobre la seva sogra, Isabel Preysler. Malgrat la seva discreció, l'empresari no ha tingut cap problema a deixar al descobert la relació que actualment manté amb ella.

Aquest dimarts, 1 d'abril, Isabel ha reaparegut davant la premsa després d'un temps allunyada del focus mediàtic. I ho ha fet per acudir juntament amb la seva filla i el seu gendre a l'estrena de l'òpera Mitridate, re di Ponto. Espectacle que s'ha celebrat al Teatro Real de Madrid.

Com era d'esperar, els reporters dels diferents mitjans de comunicació han aprofitat l'ocasió per fer-li algunes preguntes a aquesta mediàtica família. Entre elles, diverses relacionades amb el suposat distanciament que s'hauria produït entre Íñigo Onieva i Isabel Preysler.

I és que, durant aquestes últimes setmanes, l'empresari ha estat el centre d'atenció, i no per la seva relació amb Tamara Falcó, sinó pel seu vincle amb la seva sogra. I tot després que la socialité deixés de seguir el seu gendre a les xarxes socials.

Ara tots tres han estat vistos en una actitud molt còmplice, una estampa que ha esvaït tots els dubtes. No obstant això, el que realment ha fet callar els rumors ha estat la confessió que Íñigo Onieva ha fet sobre Isabel Preysler.

Íñigo Onieva trenca el seu silenci i deixa al descobert quina és la relació que manté actualment amb Isabel Preysler

Tal com es pot veure a les imatges, Isabel Preysler i la seva filla han abandonat les instal·lacions del Teatro Real de la mà, mostrant així el seu suport i complicitat. Uns pocs passos enrere, es trobava Íñigo Onieva, qui semblava voler passar totalment desapercebut.

A continuació, la família s'ha dirigit cap al cotxe que els estava esperant, moment en què l'empresari ha ajudat la seva sogra a pujar a l'interior. Un gest que no ha passat per res desapercebut entre els reporters.

Tant és així que diversos d'ells s'han dirigit a Íñigo Onieva per destacar com d'“atent” ha estat amb Isabel Preysler. Amb poques paraules, el marit de Tamara Falcó s'ha limitat a dir “per descomptat”, posant fi a qualsevol especulació sobre una possible crisi.

Per la seva banda, la ‘reina de cors’ no ha tingut cap problema a pronunciar-se sobre la seva suposada desaparició mediàtica. “Desapareguda no”, ha assegurat entre rialles. A més, ha deixat clar que actualment es troba “molt bé”.