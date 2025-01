Fonts properes a Tamara Falcó confessen per fi com es troba Isabel Preysler

Diverses persones properes a Tamara Falcó han trencat el seu silenci per parlar sobre l'actual estat d'Isabel Preysler. Després de mesos allunyada del focus mediàtic, la preocupació per 'la reina de cors' ha augmentat considerablement. No obstant això, diverses fonts asseguren que no cal preocupar-se'n.

Va ser el passat 29 d'octubre quan aquesta coneguda socialité va acudir per última vegada a un esdeveniment social. Aquell dia, va assistir als Premis Mujer Hoy, on va rebre un reconeixement pel seu gran impacte en la societat espanyola.

Des de llavors, tal com ha fet en altres ocasions, Isabel Preysler ha desaparegut de la vida pública. Tant és així que, durant aquest Nadal, la mare de Tamara Falcó no ha concedit cap exclusiva a la seva revista de capçalera.

No obstant això, el que realment ha generat una gran preocupació per ella ha estat la seva poca activitat a les xarxes socials. Per aquest motiu, El Español no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de posar-se en contacte amb diverses persones del seu cercle per saber com es troba.

Una de les grans amigues d'Isabel Preysler li ha confessat a aquest mitjà de comunicació que la socialité està "divinament". "Està feliç, no hi ha problema", ha afegit a continuació.

Persones properes a Tamara Falcó desvelen com es troba actualment Isabel Preysler

Aquesta dona va conèixer a Isabel Preysler fa gairebé 40 anys, motiu pel qual sap perfectament com es troba la mare de Tamara Falcó. De fet, després d'assegurar que està "divinament" i "feliç", no ha tingut cap problema en compartir més detalls sobre el seu retir mediàtic:

"Està fent el que mai havia fet: gaudir dels seus fills, dels seus nets, de les seves amigues. Viatja molt i està assaborint aquesta etapa de la seva vida", ha assegurat aquesta confident.

A més, sobre la seva inactivitat a les xarxes socials, la gran amiga d'Isabel Preysler ha volgut deixar molt clar que ella no maneja els seus perfils: "Els hi porta les seves filles".

D'altra banda, el citat mitjà s'ha posat en contacte amb Susana Uribarri, representant de la família, per conèixer més detalls sobre la desaparició de la mare de Tamara Falcó.

Aquesta representant de famosos ha assegurat que Isabel Preysler "està estupenda". "Aviat apareixerà, no li passa res de res", ha afegit a continuació.

A més, ha deixat clar que 'la reina de cors' no té previst abandonar per ara la vida pública, encara que això sí, les seves aparicions es produiran amb menys freqüència. "Fa temps que va trepitjar el fre", ha matisat Uribarri.

Finalment, una altra font consultada ha assegurat que "Isabel Preysler sempre ha marcat els seus temps". "Tornarà públicament quan ho decideixi. Et dic: serà en breu", ha assegurat aquesta persona propera a Tamara Falcó.