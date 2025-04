Gerro d'aigua freda per a Pau Gasol: La notícia que ha fet saltar les alarmes

Pau Gasol és un dels esportistes espanyols més coneguts. Els seus èxits esportius l'han portat fins al més alt i no és cap secret que encaixa pocs disgustos en l'àmbit professional. Ara bé, sovint arriben imprevistos que poden deixar qualsevol celebritat fora de joc.

El món de les inversions dels famosos i dels esportistes d'elit ha rebut un cop inesperat. El luxós restaurant Totó Madrid, en el qual Pau Gasol és soci juntament amb altres noms il·lustres com Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo o Rudy Fernández, ha tancat sense previ avís. Encara que podria ser un tancament provisional, la notícia ha sorprès molts, especialment als socis involucrats en aquest projecte.

Ubicat al Passeig de la Castellana, Totó Madrid va obrir les portes el 2022 com una aposta forta per la cuina italiana i mediterrània. No obstant això, en buscar el seu nom a Google, apareix un avís que indica que el local està "tancat temporalment". Tot això sense que l'establiment hagi ofert una explicació oficial.

Una de les principals apostes de Pau Gasol

Les alarmes han saltat encara més en comprovar que, al web del grup, el restaurant de Madrid no figura entre els seus locals actius. En canvi, sí que apareixen els altres Totó, situats a Dubai i Abu Dhabi. A més, una recent campanya promocional a les xarxes socials, protagonitzada per Cristiano Ronaldo, només fa referència a aquests dos establiments.

Totó Madrid és part de la filial Mabel Capital, fundada per Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats i Rafael Nadal. Així mateix són socis inversors Cristiano Ronaldo, Pau Gasol i Rudy Fernández. Aquest grup també gestiona l'exitós grup Tatel, amb restaurants a Eivissa, Los Angeles, Doha, Ciutat de Mèxic i València, que continuen operant.

L'establiment madrileny de Totó va ser presentat en el seu dia com una referència de la gastronomia italo-mediterrània. Amb plats inspirats en receptes tradicionals i tècniques culinàries transmeses de generació en generació. "Totó és un homenatge a l'essència de la cuina italiana, que et permetrà assaborir la passió i la tradició en cada mos", es destacava.

A l'espera de conèixer els motius del tancament

Per ara, es desconeixen les raons exactes del tancament temporal del local i si aquest es convertirà en definitiu. La falta de comunicació per part de Mabel Capital genera incertesa sobre el futur del restaurant i sobre la continuïtat del projecte a Madrid. Mentrestant, els seguidors d'aquesta exclusiva experiència gastronòmica estan a l'espera d'una explicació oficial que aclareixi el destí de Totó Madrid.

De moment, Pau Gasol segueix la seva vida amb normalitat. El català, ja apartat de la vida professional del bàsquet, segueix el seu camí molt enfocat en la solidaritat i l'ajuda als altres. També en la seva família, la qual és el seu motor vital.