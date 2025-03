Gir de 180 graus en el cas de Gene Hackman: el seu metge trenca el seu silenci

La mort de Gene Hackman i la seva esposa Betsy Arakawa ha fet un gir que posa en dubte les conclusions sobre la seva defunció. El passat 26 de febrer, ambdós van ser trobats sense vida a casa seva a Santa Fe, a Nou Mèxic. Tot això després de setmanes d'especulacions i teories sobre les causes de la seva mort.

Encara que l'autòpsia inicial va indicar que ambdós van morir per causes naturals, un metge que tractava la parella ha desmentit recentment aquesta versió. Segons l'informe oficial, Arakawa hauria mort l'11 de febrer a causa d'un hantavirus, una malaltia que provoca una afecció pulmonar. La policia va concloure que va morir primera i que Hackman, afectat d'Alzheimer avançat, no hauria notat l'absència de la seva esposa.

Posteriorment, l'actor hauria mort d'un problema cardíac pocs dies després, el 26 de febrer. No obstant això, el doctor Josiah Child, ha assegurat al Daily Mail que la versió oficial no s'ajusta als fets. Child va revelar que va parlar amb Betsy Arakawa el 12 de febrer, un dia després de la seva presumpta mort.

Una cita demanada per la seva esposa que desconcerta els investigadors

Segons el metge, ella va demanar una cita per al seu marit, que després va ser cancel·lada perquè Hackman no es trobava bé. A més, també va sol·licitar una cita per a ella, encara que no era pacient habitual del centre mèdic. "Va tornar a trucar el 12 de febrer i va parlar amb un dels nostres metges, qui li va oferir una consulta aquella tarda", assegura.

Així mateix, afirma que "li vam donar una hora, però mai es va presentar". El més sorprenent del seu testimoni és que en cap moment Betsy va mostrar signes de malaltia greu. Child va assegurar que ella no va esmentar tenir problemes respiratoris ni de salut i que fins i tot no semblava tenir dificultat per parlar.

Aquest testimoni posa en dubte la hipòtesi que Arakawa havia contret hantavirus, perquè segons la versió oficial, la dona hauria estat molt malalta abans de la seva mort. Encara més desconcertant és l'últim registre conegut de la dona: un vídeo de vigilància en una farmàcia de l'11 de febrer. Des de llavors, no s'ha registrat cap altra comunicació d'Arakawa, ni per telèfon ni per correu electrònic.

Un final inesperat i misteriós per a Gene Hackman

Quant al gos de la parella, Zinna, també va ser trobat mort a la mateixa casa. En aquest cas, l'autòpsia veterinària ha revelat que l'animal va morir per deshidratació. Segons les anàlisis fetes, el gos es trobava en procés de momificació i el seu estómac estava buit, sense signes d'enverinament ni malalties.

Aquest nou gir en la investigació ha revifat els dubtes sobre les circumstàncies de la mort de Gene Hackman i la seva esposa. Tot això deixant moltes preguntes sense respondre i obrint la porta a noves teories que encara no han estat aclarides. Sens dubte, la investigació ha de seguir.