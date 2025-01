Gerro d'aigua freda per a Leonor en descobrir què succeirà amb la infanta Sofia

La princesa Leonor s'ha quedat sense paraules en descobrir què succeirà amb la seva germana, la infanta Sofia, durant aquest 2025. Tal com ja s'ha confirmat, aquest any, la futura reina d'Espanya tindrà més competència, ja que la filla petita dels monarques gaudirà d'un major protagonisme.

No hi ha cap dubte que l'any 2024 ha estat marcat principalment per la presència pública de la princesa d'Astúries. Tanmateix, aquest 2025 es presenta molt diferent de l'anterior.

Encara que la princesa Leonor continuarà tenint un gran protagonisme, des de Palau es planeja donar més visibilitat a la infanta Sofia. Una decisió que s'ha pres no només perquè aquest any compleix la majoria d'edat.

També ha tingut molt a veure el gran èxit que va tenir la filla petita de Felip i Letícia durant la seva aparició en solitari als premis de fotografia de Patrimoni Nacional.

Segons ha pogut saber Monarquia Confidencial a través de fonts properes al palau de la Zarzuela, aquest any, la infanta Sofia tindrà un rol més rellevant en l'agenda pública.

A més, s'ha confirmat que la Casa del Rei està ajustant les seves activitats i funcions per donar-li un protagonisme que reflecteixi tant la seva edat com la seva creixent maduresa.

La participació activa de la infanta Sofia en la vida institucional no només busca satisfer les demandes de modernització i visibilitat de la Família Reial. Tot apunta que també forma part d'una estratègia per enfortir el paper de la jove com un element clau en el futur de la monarquia espanyola.

La princesa Leonor s'assabenta dels plans que la Zarzuela té pensats per a la infanta Sofia

L'augment del protagonisme de la infanta Sofia podria estar relacionat també amb la necessitat que té la Casa Reial d'acostar la monarquia als joves del nostre país.

“Tot se centra en un context en què la monarquia necessita renovar la seva imatge i reforçar la seva connexió amb les noves generacions”, li han confirmat al citat mitjà de comunicació.

D'altra banda, aquestes mateixes fonts han assegurat que la primera aparició de la infanta Sofia en solitari, del passat mes de desembre, va ser 'analitzada' minuciosament per la Zarzuela. I el motiu no seria altre que valorar l'impacte social que va tenir entre els espanyols.

De fet, i arran del gran èxit que va tenir, aquestes fonts asseguren que la infanta Sofia “és una peça molt important per al futur de la monarquia a Espanya”.