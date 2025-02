El vincle inesperat entre Meghan Markle i Kate Middleton que ha sortit a la llum

El príncep Harry i Meghan Markle es troben al Canadà amb motiu dels Jocs Invictus, un esdeveniment esportiu que el duc de Sussex va fundar el 2014 per a veterans de guerra. Durant la seva estada a Vancouver, la parella ha gaudit de diverses activitats, incloent-hi un sopar especial amb Michael Bublé i la seva esposa, Luisana Lopilato.

Un detall curiós que sorprèn a tothom

En aquesta trobada privada, que va tenir lloc al restaurant Vij's, especialitzat en menjar indi, Meghan Markle va desvelar una dada inesperada sobre els seus embarassos. La duquessa va compartir una curiosa coincidència que la uneix a la seva cunyada, Kate Middleton, en una de les etapes més especials de les seves vides.

El propietari del local, Vikram Vij, qui ja havia rebut anteriorment el príncep Guillem i Kate al seu restaurant, va ser l'encarregat de revelar aquesta sorprenent connexió entre ambdues dones.

El que va unir Meghan Markle i Kate Middleton

Segons Vikram Vij, Meghan Markle va confessar que durant els seus embarassos tenia una preferència gairebé exclusiva pel menjar indi. "Meghan em va dir que durant els seus embarassos només havia menjat menjar indi, i li vaig dir que era el millor per a ella", va explicar el xef en una entrevista.

Aquesta dada va cridar l'atenció perquè Kate Middleton també va compartir un gust similar en els seus embarassos. Durant els anys en què esperava els seus tres fills, la princesa de Gal·les solia menjar curri vegetarià. El preparava la família índia Has i Chan Shingadia, propietaris d'una botiga a Upper Bucklebury, la seva ciutat natal.

"A ella li agrada el menjar de la meva esposa", va comentar Hash Shingadia en el seu moment, referint-se als plats que Kate solia gaudir. "Cuinem per a la seva mare i la seva família", va explicar, compartint que es tractava d'alguna cosa habitual. La seva esposa, Chan, va afegir que les seves receptes per a la princesa no portaven carn: "Només cuino curri vegetarià".

El menjar picant i la seva relació amb l'embaràs

No és la primera vegada que es parla dels efectes del menjar picant en l'embaràs. Es diu que aquest tipus d'aliments poden ajudar a induir el part quan s'acosta la data del naixement del nadó.

Kate Middleton hauria optat per aquest tipus de dieta en els seus tres embarassos entre 2013 i 2018, dels quals van néixer George, Charlotte i Louis. Així mateix, Meghan Markle ho va fer durant els anys en què esperava Archie (2019) i Lilibet (2021).

Encara que les seves vides han pres camins molt diferents, aquest detall demostra que les dues cunyades van compartir més similituds de les que molts podrien imaginar. Els esforços de Meghan Markle per acostar-se a la família reial britànica queden patents. Així ho demostra el seu comentari, en una actitud informal, en recordar una cosa que ambdues tenen en comú, com a esposes dels prínceps d'Anglaterra.