La reina Camila, assenyalada pel que Kate Middleton diu d'ella: polèmica a la vista

La calma a la Família Reial Britànica mai dura massa. Noves revelacions sobre la intimitat de la vida al palau han sacsejat la monarquia anglesa. Aquestes han posat al centre de la polèmica a Kate Middleton i a Camila Parker.

Secrets i tensions dins del palau de Buckingham

Segons testimonis d'empleats del palau de Buckingham, la relació entre la princesa de Gal·les i el príncep Guillem té una dinàmica peculiar. Mentrestant, s'han conegut sobrenoms poc afavoridors que Guillem i Harry haurien usat en el passat per referir-se a la reina consort.

Aquestes declaracions provenen del llibre Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, escrit per Tom Quinn. En un avançament publicat per The Times, membres del personal de la reialesa han donat detalls sobre la vida privada dels Windsor, generant un gran enrenou.

Kate Middleton i la seva manera de tractar en Guillem

Un dels testimonis més cridaners fa referència a com Kate Middleton maneja la seva relació amb el príncep. Segons una exempleada del palau, la princesa de Gal·les segueix estrictes rutines i, a vegades, tracta en Guillem com si fos el seu fill.

“No sé on estaria en Guillem sense la Kate”, va assegurar la treballadora. “Ella el calma quan es posa intens. Diu que a vegades cal tractar-lo com el seu quart fill”, va afegir, deixant entreveure la forta influència que té la princesa sobre el seu marit.

El llibre també menciona com Meghan Markle va ser percebuda pels empleats quan va arribar a la família reial. Es parlava d'un suposat interès en Guillem, encara que això es devia més a la seva actitud oberta. I s'atribuïa al fet que desconeixia alguns protocols, com evitar els petons i abraçades en públic amb persones fora del seu entorn proper.

El polèmic sobrenom de Camila Parker

A més de les revelacions sobre la Kate, el llibre treu a la llum com en Guillem i en Harry solien referir-se a Camila Parker quan eren més joves.

La relació entre els prínceps i la seva madrastra no va ser senzilla, i això es va reflectir en els sobrenoms que li van assignar. Un dels més cridaners va ser "Lady Macbeth", fent al·lusió a l'ambició d'un personatge literari famós per la seva manipulació i ànsies de poder. També la van anomenar "Bruixa de l'Oest" i "Cruela de Vil", en referència a vilanes reconegudes pel seu caràcter despietat.

Aquests sobrenoms daten de l'adolescència dels prínceps, una etapa en què la seva relació amb la Camila encara estava marcada per l'ombra de la seva mare, la princesa Diana.

Encara que amb els anys la dinàmica familiar ha canviat, aquests detalls revelen com de difícil va ser acceptar la reina Camila dins de la família. La publicació d'aquestes confessions ha tornat a posar la monarquia britànica al centre de la controvèrsia. Mentrestant, el palau de Buckingham continua sense pronunciar-se sobre aquestes impactants revelacions.