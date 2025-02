El príncep Harry es queda sol després de la inesperada marxa de Meghan Markle

Meghan Markle ha tornat a Califòrnia després de la seva estada al Canadà, deixant el príncep Harry sol als Jocs Invictus. La duquessa va ser vista baixant d'un jet privat a Santa Bàrbara, Califòrnia, vestida amb un jersei blau i acompanyada únicament per un guardaespatlles.

Un canvi de plans que ha sorprès a molts

La seva partida marca un gir en l'agenda de la parella, que havia estat compartint diversos esdeveniments a Vancouver i Whistler. Mentre Meghan ja és a Montecito amb els seus fills, Harry continua complint amb els seus compromisos en la competició que ell mateix va fundar el 2014.

La separació ha generat especulació, especialment per la importància que tenen els Invictus Games per al príncep Harry, qui els va fundar el 2014. I encara més, tenint en compte la polèmica que el duc afronta en relació amb el seu estatus migratori als Estats Units, que ha tingut repercussions fins a arribar a la Casa Blanca.

Un Sant Valentí a distància

El duc i la duquessa de Sussex passaran el Dia de Sant Valentí separats. Meghan ha tornat a la seva mansió a Montecito per reunir-se amb els seus fills, el príncep Archie, de cinc anys, i la princesa Lilibet, de tres.

En una publicació d'Instagram, va compartir imatges dels records que va portar des del Canadà per als petits. "Un bocí del Canadà i dels Jocs Invictus per als nostres petits. Animant-te des de casa, Harry!", va escriure al peu de foto.

Mentrestant, Harry ha aprofitat el dia per descansar abans de continuar amb la seva agenda als jocs. S'espera que assisteixi en solitari als esdeveniments restants fins a la clausura del torneig el pròxim diumenge.

Harry segueix endavant amb el seu compromís amb Invictus

El duc de Sussex continua amb la seva tasca en l'esdeveniment esportiu, assistint a diverses competicions i compartint moments amb els participants. En una recent entrevista, va destacar la importància dels Jocs Invictus i com li explica a Archie la història dels veterans de guerra.

Sobre el suport de Meghan Markle, Harry va ser clar: "Tenir la meva esposa aquí donant-me suport és increïble. M'encanta que estigui al meu costat. És una part fonamental d'aquesta aventura".

A més, es va mostrar entusiasmat amb la pròxima edició dels jocs, que se celebrarà a Birmingham el 2027. "És increïble que, després de 10 anys, continuem fent això. Continuarem mentre hi hagi necessitat, i aquesta necessitat està creixent", va afirmar.

Harry gaudeix de Whistler abans de la clausura

Amb Meghan ja a casa, Harry ha aprofitat per gaudir de l'exclusiu resort de Whistler, on se l'ha vist relaxant-se. Gran aficionat a l'esquí, també va practicar tubing a Blackcomb Mountain abans que la seva esposa marxés.

Els detalls de la seva agenda no han estat revelats, però la seva passió per la neu és ben coneguda. En la seva autobiografia Spare, va confessar que solia sentir-se culpable per gaudir dels viatges d'esquí amb el seu pare, ja que la princesa Diana no era fanàtica d'aquests plans.

La seva presència als jocs continua generant expectació. A Whistler, va ser rebut amb entusiasme pels assistents, que es van acostar per fer-se fotos amb ell.

El príncep continuarà assistint als esdeveniments fins a la cerimònia de clausura del diumenge. Encara que Meghan ja no l'acompanyi en persona, el seu missatge va deixar clar que continua donant-li suport a la distància.