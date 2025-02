Anunci inesperat de Michelle Salas, filla de Luis Miguel: 'És perfecte per a tu'

Michelle Salas ha tornat al seu perfil d'Instagram amb una nova i inesperada publicació. La filla de Luis Miguel ha utilitzat aquesta xarxa social per penjar un anunci oferint un lloc de treball: "És perfecte per a tu".

No hi ha cap dubte que, si alguna cosa tenen en comú els famosos de qualsevol part del món, és el seu hàbit d'utilitzar les plataformes digitals per a qualsevol cosa. Tant és així que no només les utilitzen per compartir notícies rellevants sobre les seves respectives vides.

Alguns, fins i tot, recorren a les seves xarxes socials per publicar ofertes de treball quan busquen contractar un assistent personal o un empleat domèstic. I aquest és el cas de Michelle Salas, la filla de Luis Miguel.

Fa només unes hores, aquesta influencer, que compta amb més de dos milions de seguidors a Instagram, ha acudit a les històries del seu perfil. I ho ha fet per publicar una oferta de treball.

"Estem contractant", ha assegurat Michelle Salas en lletres grans i en anglès. "Si t'encanta la creació de contingut, les xarxes socials i tens fortes habilitats organitzatives, aquest lloc és perfecte per a tu!", ha afegit la filla de Luis Miguel a continuació.

Michelle Salas, filla de Luis Miguel, torna a les xarxes amb una oferta de treball

Ara que viu entre Madrid i Miami, on s'ha instal·lat en un nou apartament amb vistes al downtown de la ciutat, a Michelle Salas se li acumula la feina. Per això, i després d'arribar a aquesta conclusió, ha decidit buscar suport per gestionar les seves xarxes socials i no ha dubtat a sol·licitar ajuda.

La filla de Luis Miguel no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora d'oferir un nou lloc de community manager a través del seu perfil d'Instagram. A més, la jove ha completat aquest anunci amb els requisits que el seu nou ajudant ha de complir.

Tal com es pot llegir, el candidat que vulgui exercir aquesta feina sota la direcció de Michelle Salas podrà fer-ho de forma remota, encara que ha d'estar instal·lat a Miami.

No obstant això, hi ha un requisit fonamental per a la filla de Luis Miguel: el domini dels idiomes. "És necessari ser bilingüe en anglès i espanyol", assenyala la influencer en el seu anunci.

En relació amb les habilitats requerides, Michelle Salas deixa molt clar que és imprescindible que el candidat estigui disposat a "col·laborar en la creació de contingut i sessions de fotos".

A més, també ha de "brindar suport en logística i coordinació, pujar i organitzar material, ajudar en l'edició de vídeos virals i atractius, així com gestionar enllaços d'afiliats".