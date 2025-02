Michelle Salas, filla de Luis Miguel, trenca el silenci i ho explica tot: ‘Fa un any’

Michelle Salas, la filla de Luis Miguel, ha trencat el silenci per explicar la decisió que ha pres en la seva vida: deixar-se les canes. Salas ha deixat enrere els estereotips i porta ja un temps mostrant el seu cabell al natural. "Fa un any que noto que me n'han sortit més", ha explicat als seus seguidors.

La filla de Luis Miguel atribueix aquesta aparició massiva de canes a l'estrès i a la genètica. Segons ella, la família de la seva mare "són canosos", i d'aquí la rapidesa que el seu cabell s'estigui emblanquint més de pressa.

La filla de Luis Miguel, Michelle Salas, trenca el seu silenci i comparteix el pas que ha fet

Michelle Salas, filla de Luis Miguel, ha captat l'atenció dels seus seguidors després de compartir amb ells l'última decisió que ha pres. La jove és una reconeguda model i empresària mexicana que ha lluitat per construir la seva vida al marge de la popularitat dels seus pares. La seva vida sempre ha estat en l'ull públic, d'aquí que hagi sorprès amb la seva última publicació.

Michelle ha trencat el seu silenci i ha explicat a tothom sobre el seu recent canvi d'imatge i per què ha deixat d'ocultar les seves canes. Salas ha optat per donar-li naturalitat al seu cabell i mostrar sense embuts les seves arrels canoses. "Fa un any que noto que me n'han sortit més", ha explicat en una de les seves stories.

La primogènita de Luis Miguel va compartir fa uns dies una foto on es podien apreciar tons grisos a la part de davant de la seva cabellera. Ràpidament, els seus seguidors es van interessar per aquesta imatge i li van fer preguntes al respecte.

Michelle, lluny d'avergonyir-se, va confirmar que, efectivament, havia optat per deixar-se créixer el cabell i no tenyir-se'l tant. D'aquí que, segons l'estil de pentinat que hagi escollit, les seves canes es vegin més.

A més, va apuntar que, en els últims mesos, havia notat un increment considerable de canes. Salas ho atribueix a l'estrès, però també a la genètica, concretament, a la que comparteix per part de mare. "La família de part de la meva mare són canosos", ha explicat.

Michelle és un referent a Mèxic de bellesa i estil i d'aquí que la seva decisió de deixar-se les canes hagi destacat de manera notable. Lluny de rebre crítiques, els seus seguidors han aplaudit la seva determinació valorant que trenqui amb els estereotips i cànons de bellesa tradicionals.

Michelle Salas explica com ha estat mudar-se a Miami

Fa unes poques setmanes, Michelle es va mudar a Miami per impulsar la seva carrera professional. Ho va fer juntament amb el seu marit, Danilo Díaz, amb qui es va casar fa un any i mig. A aquest casament va assistir Paloma Cuevas com a parella de Luis Miguel, confirmant així la seva relació davant tota la família del cantant mexicà.

Salas reconeix que aquest trasllat ha alterat el seu benestar emocional i ha estat sotmesa a molt d'estrès. "Últimament, sento que qualsevol cosa m'estressa més del normal", explicava als seus seguidors.

La model ha hagut de compaginar el trasllat amb els seus compromisos professionals i també amb la decoració de la seva nova llar. Un cúmul de situacions que han fet trontollar les seves emocions. Malgrat això, la jove ha après a lidiar amb cada situació en un intent de buscar l'equilibri.

De la mateixa manera que va haver d'aprendre a conviure amb la fama dels seus progenitors. Sobre ells ha procurat no parlar de manera pública, però mai ha renegat dels seus orígens. Després de més de dues dècades separats, l'actriu Stephanie Salas i Luis Miguel es van tornar a veure al casament de la influencer.