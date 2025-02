Cop dur per a la família dels prínceps Guillem i Harry: només tenia 39 anys

El món de l'entreteniment encara segueix en xoc després de la sobtada mort de Michelle Trachtenberg. La intèrpret va ser trobada sense vida el passat dimecres al seu apartament de Nova York, un succés que ha deixat una profunda tristesa entre els seus amics i seguidors.

Les autoritats han descartat que es tracti d'un crim violent, tanmateix, la notícia ha commocionat. Entre els nombrosos homenatges que han sorgit en els últims dies, destaca el comiat de la princesa Eugènia de York, qui mantenia una relació especial amb l'actriu.

Encara que sempre ha estat discreta amb les seves amistats, la cosina dels prínceps Guillem i Harry ha volgut compartir el seu dolor amb un sentit missatge. D'aquesta manera, ha volgut recordar els moments que van viure juntes.

Cop dur per a la família dels prínceps Guillem i Harry

La princesa Eugènia ha utilitzat les seves històries d'Instagram per retre tribut a Michelle Trachtenberg, publicant una imatge en què apareixen abraçades. En el seu comiat, deixa clar l'afecte i l'admiració que sentia per l'actriu, destacant la seva generositat.

L'homenatge de la filla del príncep Andreu ha cridat l'atenció, ja que el seu vincle amb la intèrpret no era àmpliament conegut. Tanmateix, el seu missatge ha reflectit la profunda connexió que mantenien, la qual cosa ha commogut a aquells que desconeixien la seva amistat.

La princesa, que sempre ha estat propera als seus cosins Guillem i Harry, ha trobat en aquest homenatge una forma d'expressar el seu dolor.

El llegat de Michelle Trachtenberg i la tristesa dels seus amics

Als seus 39 anys, Michelle Trachtenberg deixa un llegat important. La seva inesperada mort ha generat una onada de missatges de comiat per part d'amics i companys de professió, que han recordat el seu talent i la seva calidesa humana.

Mentre Eugènia de York ha compartit la seva tristesa de forma pública, es desconeix si els seus cosins, Guillem i Harry, han transmès les seves condolences en privat. El cert és que la família reial britànica sol mantenir un perfil baix en aquest tipus de situacions.

No obstant això, el gest d'Eugènia demostra l'impacte que l'actriu va tenir en la seva vida. El comiat de la princesa deixa clar que Michelle Trachtenberg no només serà recordada pels seus papers, sinó també per la petjada que va deixar en aquells que la van conèixer de prop.