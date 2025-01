Confirmada la mala notícia d'Isa Pantoja i Kiko Rivera: ‘Prendre la decisió de…’

Isabel Pantoja no esperava que d'un dia per l'altre pogués estar a poca distància dels seus fills. La cantant, distanciada de Kiko i Isa des de fa diversos anys, va coincidir amb ells a Canàries davant l'ingrés hospitalari de la filla d'Anabel Pantoja. Diversos dies després finalment s'ha confirmat la mala notícia que va tenir lloc llavors, "prenen la decisió d'apartar-se", desvelava a Vamos a Ver el col·laborador Antonio Rossi.

La cantant sevillana, segons el citat periodista, no va tenir cap problema a parlar amb altres persones durant la seva estada a Canàries. No obstant això, quan va tenir coneixement que els seus fills anaven a anar "va decidir no coincidir amb ells perquè no ho veia oportú. Ni volia, ni li venia de gust".

Isabel, a més, va decidir una cosa important: "Anar a l'hospital només a les nits perquè sabia que era l'hora en què no hi havia ningú".

Isabel Pantoja es va mostrar contrària a trobar-se amb els seus dos fills

La seva postura d'evitar qualsevol acostament o trobada amb els seus fills deixa constància que no té previst reprendre la relació amb ells. Rossi insistia en aquest punt: "No hi ha reconciliació cap, ni plantejament, ni reflexions".

No obstant això, a Kiko i Isa, segons explicava el tertulià de Telecinco, "no els importava coincidir amb ella".

Pantoja es va desplaçar fins a l'arxipèlag canari amb dos objectius clars. D'una banda, "estar al costat de la seva neboda, donar-li suport i mostrar-li el seu afecte". I, d'altra banda, "no trobar-se amb els seus fills, i ho va aconseguir", assegurava Rossi.

De fet, en la primera visita a l'hospital es va assegurar abans que els seus fills no estiguessin presents. "Ells ho sabien, però no els va preocupar perquè no hi eren", confirmava el periodista sevillà.

El col·laborador, a més, va fer èmfasi en el delicat de la situació per la càrrega emocional del moment. "Hi va haver molta tensió pel que va implicar i perquè la sensibilitat estava a flor de pell", matisava.

La que va ser parella de Julián Muñoz, va estar informada que els seus fills havien tornat a la Península després de dos dies a Gran Canària. "Pregunten el dilluns si és veritat que ha marxat al matí Kiko. Els confirmen que sí, que ell i la seva filla han marxat", explicaven a Vamos a Ver.

La cantant tenia dos objectius clars quan va viatjar fins a Canàries

Va ser precisament aquest el punt d'inflexió que va provocar que l'actitud d'Isabel canviés la resta de dies que va romandre a l'illa. Rossi confirmava que l'artista no es va amagar: "Ella fa vida a Canàries. Ha sortit a dinar, a comprar i més relaxada, sabent que no anava a coincidir amb ells", va explicar referint-se als seus fills.

Aquells que no van tenir problema a coincidir van ser Kiko i Isa. Omar Suárez, col·laborador de Fiesta, va recrear el moment en què els germans es van retrobar. Pel que sembla Isa estava sopant amb Belén Esteban i altres amics d'Anabel en un restaurant proper a l'hospital.

Llavors "Kiko entra, es fixa en aquella taula i camina sense pensar-s'ho. S'acosta a la taula, Isa no ho sap perquè està d'esquena i Kiko, en arribar, fa un gest", explicava Suárez.

Marisa Martín Blázquez, detallava, a continuació, que els germans es van fondre en una abraçada. Un pas decisiu que podria significar la reconciliació entre ambdós o suposar tan sols un gest sense més transcendència.