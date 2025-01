Última hora de Curro, el marit de María Jesús Ruiz, en patir un ictus: 'Tinc...'

Fa deu dies es van encendre totes les alarmes al voltant de Curro després de sortir a la llum que havia patit un ictus. Ara, el marit de María Jesús Ruiz ha tornat a les xarxes socials per revelar una última hora relacionada amb el seu problema de salut: "He de seguir endavant".

Va ser el passat divendres, 17 de gener, quan la Miss Espanya va revelar a través de les xarxes socials l'últim contratemps de salut que havia patit la seva actual parella sentimental.

"Estem a la unitat d'Ictus. Curro va patir aquest passat dimarts un episodi de paràlisi facial i des de llavors estem molt pendents de la seva evolució". No obstant això, tan sols un dia després, va ser el mateix marit de María Jesús Ruiz qui va voler dirigir-se a tots els seus seguidors.

Des del llit de l'hospital, Curro va assegurar que, encara que els metges no descartaven l'ictus, "estan més centrats en un possible virus que ha atacat el sistema nerviós".

Però no va ser fins al passat dimarts, 21 de gener, quan "després de diverses proves, els metges van arribar a la conclusió que estic patint la síndrome de Guillain-Barré". Informació que va compartir el marit de María Jesús Ruiz a les xarxes socials.

Ara, i després de dies ingressat a l'hospital, Curro ha rebut l'alta. Segons ha confirmat aquest dijous, 23 de gener, "ahir a la tarda[dimecres], a última hora, em van donar l'alta i ja estic a casa".

A més, a través d'aquest nou post, el marit de María Jesús Ruiz ha revelat una última hora relacionada amb el seu estat de salut. "Sé que he de seguir endavant no només per mi, sinó per la meva família i per tots els que m'heu mostrat el vostre suport", ha assegurat amb esperança.

Tan sols un dia després que els metges li hagin diagnosticat aquesta malaltia rara, Curro ha rebut l'alta hospitalària. I així mateix ho ha confirmat aquest dijous a través de les seves xarxes socials:

"Comença la meva guerra contra la síndrome de Guillain-Barré, una batalla que, encara que em té molt tocat emocionalment, intento afrontar amb la major força possible. He de seguir endavant".

D'altra banda, Curro també ha revelat els primers hàbits que ja ha començat a canviar: "Avui ja he començat a cuidar més la meva alimentació. Especialment per controlar el problema amb el sucre i els triglicèrids, que és un dels factors que influeixen en la meva recuperació".

El marit de María Jesús Ruiz també ha començat "amb l'electroestimulació per recuperar com més aviat millor la normalitat i millorar la meva mobilitat". "Cada petit pas compta, i estic decidit a seguir endavant", ha aclarit a continuació.

Tal com ha explicat Curro en una de les seves publicacions, la síndrome de Guillain-Barré "és una malaltia rara on el sistema immunitari del cos ataca per error els nervis".